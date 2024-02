Patrycja Markowska ma nowego chłopaka

Grzegorz Markowski wpatrzony w swoją córkę jest jak w obrazek. Piosenkarka zawsze może liczyć na wsparcie legendarnego wokalisty zespołu Perfect. Od czasu do czasu zdarza im się nawet występować razem na scenie. Patrycja Markowska wiele lat związana była z aktorem Jackiem Kopczyńskim. W 2022 roku jednak para się rozstała. Okazało się, że serce córki Grzegorza Markowskiego znów jest zajęte! Jej wybrankiem jest przystojny właściciel kilku lokali gastronomicznych w Warszawie. Z Patrycją Markowską łączy go zamiłowanie do rockowego stylu i tatuaży. - Poznałam kogoś i czuję się jak nastolatka. To odkrywcze przekonać się, że nie ma złego wieku na miłość. Zamknęłam poprzedni rozdział - wyznała w rozmowie z "Twoim Stylem" artystka. Teraz o nowym związku córki wypowiedział się Grzegorz Markowski.

Grzegorz Markowski o nowym partnerze córki. Za wzór stawia swoje małżeństwo

Były lider zespołu Perfect jest dumny ze swojej córki i zadowolony z tego, że znalazła nową miłość. Rockman chciałby, żeby Patrycja Markowska na stare lata miała taką osobą przy sobie, jaką ma on. - Jestem szczęśliwy, że się realizuje. Wygrała życie, ma wspaniałego syna, świetnego nowego partnera i piękny, kolorowy zawód. Zawsze szła swoją drogą, za to ją podziwiam. Jest wspaniałą córką, matką i kobietą. Chciałbym, żeby w jesieni życia miała u swego boku kogoś, z kim będzie mogła trzymać się za ręce, jak ja z moją żoną Krystyną - powiedział Grzegorz Markowski w rozmowie z magazynem "Na Żywo". Wygląda na to, że swoje małżeństwo były lider Perfectu stawia za wzór.

