Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński swoje rozstanie ogłosili publicznie na początku 2023 roku, choć plotki o nim krążyły już od dawna. Teraz gwiazda pochwaliła się nową miłością, a "Super Express" ustalił, kim jest tajemniczy adorator!

"Poznałam kogoś i czuję się jak nastolatka. To odkrywcze przekonać się, że nie ma złego wieku na miłość. Zamknęłam poprzedni rozdział [...] Mamy wspaniałego syna, nie palimy mostów, nie niszczymy się. To dobry punkt startu dla nowej relacji. Jestem w dobrym momencie życia: przeżywam zakochanie, rodzaj euforii. Cudownie się przekonać, że jeszcze mogę to czuć" - wyznała w rozmowie z "Twoim Stylem". Jak ustaliliśmy, Tomasz, z którym jest związana od kilku miesięcy, też ma za sobą burzliwą przeszłość. Sam jest rozwodnikiem i - podobnie jak Patrycja - wychowuje wraz z byłą żoną nastoletniego syna.

Patrycja Markowska jest w nowym związku. Wcześniej całowała się z Macierewiczem

Związek jest już na tyle poważny, że zakochani zapoznali swoje rodziny. "Bliscy Patrycji są zachwyceni, że znalazła szczęście i bardzo polubili Tomka" - zdradza nasze źródło.

Patrycja Markowska o mężczyznach

"Z wiekiem podobało mi się coraz mniej mężczyzn. Uświadomiłam sobie, że latami zagłuszałam intuicję i jeśli ktoś miał energię ściągającą mnie w dół, udawałam, że tego nie widzę. Teraz staram się otaczać ludźmi, którzy mnie wspierają, z którymi chce mi się śmiać. Unikam tych, co wprowadzają do mojego życia zamęt. Zaczęłam dbać o swój komfort. Kiedyś pociągał mnie życiowy rollercoaster. Dziś dążę do zdrowych proporcji między pracą, miłością, byciem mamą, partnerką, córką. Tak objawia się moja dojrzałość" - zwierzyła się w "Twoim Stylu" Patrycja Markowska.

Kim jest nowy partner Patrycji Markowskiej?

Nowy ukochany wokalistki i córki legendy Perfectu, Grzegorza Markowskiego, jest właścicielem trzech warszawskich, modnych knajp. Sam też lubi rockowy styl, np. ma liczne tatuaże, więc idealnie pasuje do muzycznej rodziny. Para poznała się przez wspólnych znajomych wiele lat temu. Jakiś czas temu odnowili kontakt i, z tego co się dowiedzieliśmy, od razu zaiskrzyło. Postanowili jednak przez kilka miesięcy ukrywać swój związek, by medialny zamęt nie burzył ich szczęścia, zwłaszcza po sensacji jaką wywołało jej rozstanie z wieloletnim partnerem.

Ekspartner Markowskiej, znany z "M jak miłość" Jacek Kopczyński również układa sobie życie na nowo. Ojciec 16-letniego Filipa spotyka się z Klaudią Kardas, autorką książki "Kokainowa księżniczka". "Jacek jest wrażliwym, ciepłym mężczyzną. Daje mi dużo spokoju, którego nie miałam w 19-letnim związku z poprzednim partnerem. Czuję się przy nim dobrze, sprawia, że zaczęłam się uśmiechać. Jest przede wszystkim dojrzały i świadomy swojej decyzji" - mówiła pisarka w niedawnej rozmowie z Plejadą. Zdążyli już nawet zadebiutować razem na salonach. Patrycja i Tomek wkrótce pójdą w ich ślady?

