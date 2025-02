Ujawniono, że serialowy gwiazdor rozwodzi się z żoną i matką 4 jego dzieci. Łączą go z Kaczorowską

Patrycja Markowska odwiedziła niedawno studio Radia ZET, gdzie opowiedziała nie tylko o swoich muzycznych planach na najbliższy czas, ale i o tym, jak jej ukochany ojciec radzi sobie na emeryturze. Okazuje się, że Grzegorz Markowski ma się całkiem dobrze.

Patrycja Markowska wyjawiła prawdę na temat ukochanego ojca

Patrycja Markowska w trakcie długiego wywiadu pochwaliła się nie tylko tym, że pracuje nad nowymi kawałkami, ciekawostkami ze swojego życia, a także tym, jak obecnie wygląda obecnie życie jej ojca.

Jakiś czas temu Grzegorz Markowski zakończył swoją karierę muzyczną. Mężczyzna w pełni skupił się na życiu rodzinnym. Jego córka opowiedziała o tym, jak obecnie czuje się jej ukochany ojciec. Okazuje się, że wokalistka bała się tego, iż brak koncertów może mieć na niego zły wpływ. Na szczęście prawda okazała się zupełnie inna.

Ma się świetnie od kiedy nie pracuje. Bałam się, że być może brak koncertów będzie na niego źle działał, ale widzę, że bardzo tego potrzebował. Potrzebował nie spieszyć się. Zawsze miał problem ze stawianiem granic i asertywnością. Potrzebował tak całkowicie odsapnąć. Chodzi z mamą i psem do lasu. Gotują. Potrafią gdzieś wyjechać. Spotykają się ze znajomymi. Ze mną raz w tygodniu. Rodzice bardzo lubią się z moim mężem. Cały czas się zaśmiewamy - powiedziała Markowska.

Dlaczego Grzegorz Markowski przeszedł na emeryturę?

Grzegorz Markowski, lider grupy Perfect, przeszedł na emeryturę, aby zamknąć w swoim życiu pewien etap oraz skupić się na jego innych aspektach. W wywiadach wspominał, że decyzja o zakończeniu kariery zawodowej nie przyszła mu łatwo, ale była wynikiem długiego procesu refleksji nad tym, co zamierza dalej ze swoim życiem. Markowski mówił, że czuł, że dał już z siebie wszystko na scenie, a jego zdrowie oraz potrzeba odpoczynku stały się i priorytetami.

Po wielu latach grania, podróży, koncertów oraz nagrywania płyt stwierdził, że nadszedł czas na chwilę odpoczynku i poświęcenie większej uwagi rodzinie. Choć fani grupy Perfect byli zaskoczeni tym, że Grzegorz Markowski zdecydował się na zakończenie kariery, to zaakceptowali jego decyzję.

Markowski wspomniał również, że na decyzję o zakończeniu kariery miały wpływ zmiany w branży muzycznej, które były dla niego trudniejsze do zaakceptowania, a także fakt, że zespół Perfect osiągnął już niemal wszystko, co było możliwe do zrealizowania w tej formie.

W rock’n’rollu to nieubłagane. Jeżeli nie zaśpiewasz „Niepokonanych” z taką energią, że przynajmniej zaszczypią oczy, to lepiej jednak „zejść ze sceny niepokonanym” - wyjawił muzyk w rozmowie z dziennikarzami Radia Złote Przeboje.

