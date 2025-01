Ślub Patrycji Markowskiej to była tajemnica! Teraz opowiada o nim w telewizji

Patrycja Markowska długo szukała szczęścia i małżeńskiego happy endu. 45-letnia gwiazda przez wiele lat była związana z aktorem Jackiem Kopczyńskim. Choć ich relacja wydawała się naprawdę trwała, para rozstała się w 2022 r. po 14 wspólnie spędzonych latach! Na początku 2023 r. oficjalnie ogłosili, że nie są razem.

Byli partnerzy mają razem dorastającego syna Filipa. Chłopak ma już 17 lat i niebawem będzie dorosły. Tymczasem jego mamie udało się ułożyć życie prywatne. I to jak!

W 2024 r. Markowska w sekrecie wzięła ślub z tajemniczym Tomkiem, restauratorem, który pojawił się w jej teledysku.

Zobacz także: Patrycja Markowska wyjawiła prawdę na temat swojego ślubu. Przekazała radosne nowiny

W listopadzie 2024 r. Markowska w TVP nieśmiało wspominała o ślubie, który odbył się nieco wcześniej.

No nie wiem, ale no dobra mogę pokazać. Tu jest i obrączka i pierścionek zaręczynowy. To jest nieoszlifowany kamień. To jest dla mnie taka wielka wartość, że wszystko to jest właśnie prawdziwe, surowe i Tomek to wie. Ja nie chciałabym mieć... to nie byłoby moje, gdybym ja miała jakiś wielki kamień czy coś. Nigdy nie patrzyłam na to, ile pierścionek kosztuje i dla mnie wręcz odwrotnie im byłby droższy - ja tego nie chcę. Ja wolę coś, co jest proste, skromne i co jest nasze - tak samo jak ceremonia, tak i pierścionek - wyznała Markowska w "Pytaniu na śniadanie".