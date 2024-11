Patrycja Markowska pokazała męża i od razu taka wiadomość! Taki facet to skarb

Patrycja Markowska jest już po ślubie. Zmianę stanu cywilnego udawało jej się utrzymać w tajemnicy. I to przez kilka miesięcy! W końcu jednak uznała, że czas podzielić się swoim szczęściem z całym światem. O tym, że córka Grzegorza Markowskiego jest mężatką, sama poinformowała przy okazji premiery nowego teledysku, w którym zagrała z ukochanym. Jest nim Tomek, znany warszawski restaurator. Po tym, gdy prawda o ślubie wyszła na jaw, wokalistka wystąpiła w śniadaniówce TVP, gdzie pokazała nawet obrączkę i pierścionek zaręczynowy.

To jest nieoszlifowany kamień. To jest dla mnie taka wielka wartość, że wszystko to jest właśnie prawdziwe, surowe i Tomek to wie. Ja nie chciałabym mieć... to nie byłoby moje, gdybym ja miała jakiś wielki kamień czy coś. Nigdy nie patrzyłam na to, ile pierścionek kosztuje i dla mnie wręcz odwrotnie: im byłby droższy - ja tego nie chcę. Ja wolę coś, co jest proste, skromne i co jest nasze - tak samo, jak ceremonia, tak i pierścionek