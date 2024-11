U Patrycji Markowskiej zaszły spore zmiany. Jeszcze niedawno głośno było o jej rozstaniu z Jackiem Kopczyńskim. Para rozeszła się w 2022 roku, a już w 2024 roku wokalistka wyjawiła, że jest szczęśliwie zakochana. "Super Express" jako pierwszy ujawnił, że wybrankiem 44-latki jest znany warszawski restaurator - Tomek.

Patrycja Markowska w trakcie rozmowy z dziennikarką "Pytania na śniadanie" wyjawiła, jak wygląda jej pierścionek i czym kierował się jej ukochany w jego wyborze. Artystka przyznała, że nie zależało jej na drogiej biżuterii - chciała, aby na jej dłoni znalazło się coś skromnego, co będzie przypominać jej o ważnym dniu.

No nie wiem, ale no dobra mogę pokazać. Tu jest i obrączka i pierścionek zaręczynowy. To jest nieoszlifowany kamień. To jest dla mnie taka wielka wartość, że wszystko to jest właśnie prawdziwe, surowe i Tomek to wie. Ja nie chciałabym mieć... to nie byłoby moje, gdybym ja miała jakiś wielki kamień czy coś. Nigdy nie patrzyłam na to, ile pierścionek kosztuje i dla mnie wręcz odwrotnie im byłby droższy - ja tego nie chcę. Ja wolę coś, co jest proste, skromne i co jest nasze - tak samo, jak ceremonia, tak i pierścionek - powiedziała w "Pytanie na śniadanie" Patrycja Markowska.