Jeszcze niedawno głośno było o rozstaniu Patrycji Markowskiej z Jackiem Kopczyńskim. Ich relacja to już przeszłość. On znalazł nową miłość i jak się okazuje Patrycja również. W styczniu 2024 roku wokalistka oznajmiła, że znowu jest zakochana. 44-latka nie wyjawiła jednak, kto jest jej wybrankiem. Wiadomo jednak było, że mężczyzna to znany warszawski restaurator - tajemniczy Tomasz.

Patrycja Markowska wyszła za mąż! Wielkie gratulacje

Relacja Patrycji i Tomka wkroczyła na kolejny etap. Para nie poinformowała wiernych fanów o zaręczynach, jednak na jej nowym zdjęciu widać dwa pierścionki. Mógł to być pierścionek zaręczynowy oraz obrączka.

Nigdy w życiu nie miałam tyle miłości co w piosence "Miłość, Wiara, Nadzieja", bo pierwszy raz mogę się pochwalić, że wzięłam ślub! Że wypełnia mnie miłość - to jest dla mnie bardzo ważne słowo, ono się zawsze przeplatało w mojej twórczości. Bez miłości nie byłoby muzyki, bez muzyki nie byłoby miłości - powiedziała Patrycja Markowska w najnowszym wywiadzie dla "Vivy!".

O kreację artystki podczas tego ważnego wydarzenia zadbała polska projektantka Viola Piekut.

Bardzo potrzebowaliśmy zachować nasz związek przed fleszami, w tajemnicy. (...) Kilka miesięcy temu wzięliśmy ślub i to jest wspaniały czas w moim życiu, zwłaszcza jak się przeplata z muzyką i jest taką inspiracją - ujawniła znana artystka Patrycja Markowska w "Vivie!".

Kim jest tajemniczy Tomek? Nowy mąż Patrycji Markowskiej

Według ustaleń "Super Expressu" Tomek to fan tatuaży, właściciel kilku warszawskich lokali gastronomicznych, rozwodnik z dzieckiem z poprzedniego związku. Zanim poznał Patrycję, prawdziwy kobieciarz i wolny duch. Jak się okazuje dla niej postanowił zmienić siebie i swój stan cywilny.

