Jacek Kopczyński z nową partnerką. Czule opiekował się nią na randce. Tabletki przeciwbólowe i gorąca herbata. Mamy zdjęcia

Jacek Kopczyński i Patrycja Markowska byli szczęśliwą parą przez 16 lat. Doczekali się nastoletniego już dziś syna. Nigdy nie stanęli jednak na ślubnym kobiercu. W styczniu 2023 roku para oficjalnie ogłosiła rozstanie. Ale, jak widać, dziś oboje mają się świetnie. Artystka wzięła już nawet ślub, za to aktor od miesięcy spotyka się z atrakcyjną blondynką, z którą ostatnio zawitał do Trójmiasta. Co ciekawe, kobieta jest bardzo podobna do Patrycji Markowskiej.

Jacek Kopczyński dba o nową partnerkę

Jacek Kopczyński i jego nowa partnerka jeszcze do niedawna ukrywali się przed światem. Gdy fotoreporterzy przyłapali ich w Warszawie, na ich widok przestali trzymać się za ręce. Teraz jednak zawitali do Sopotu, gdzie spędzili romantyczny czas. Udali się do restauracji, gdzie, jedząc obiad, oboje nie mogli oderwać od siebie wzroku. Ukochana aktora raczyła się gorącą herbatą. Niestety, kobieta wyraźnie źle się poczuła. Wtedy Jacek popędził do pobliskiego sklepu po leki przeciwbólowe i wodę do ich popicia. Później dopilnował, by jego partnerka wzięła tabletkę. Taki troskliwy facet to skarb!

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z sopockiej randki Jacka Kopczyńskiego.