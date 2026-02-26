Skolim reaguje na słowa Dody. Poszło o liczbę koncertów

Rekordowa liczba koncertów Skolima

Konrad Skolimowski, znany szerzej jako Skolim, to prawdziwy fenomen na polskiej scenie muzycznej, który potrafi dać nawet sześć występów w ciągu jednej nocy. Taka intensywność pracy jest rzadkością i budzi podziw, ale też kontrowersje wśród innych twórców. W rozmowie z portalem Eska.pl artysta zdradził kulisy swojego grafiku, tłumacząc, jak technicznie udaje mu się zrealizować tak napięty harmonogram imprezowy.

"W klubie możesz zagrać i o 23:00, o północy, o 1:00 - tak zasadniczo do 3:30 jest cudowna zabawa" - wyjaśnił Skolim w wywiadzie dla serwisu ESKA.pl.

Sukces wokalisty nie umknął uwadze weteranki sceny, Dody, która postanowiła zabrać głos w tej sprawie. Piosenkarka bez ogródek skomentowała działania młodszego kolegi, twierdząc, że stawianie na ilość kosztem jakości jest słabym posunięciem. Jej zdaniem przy tak dużym obłożeniu koncertowym nie da się utrzymać odpowiedniego poziomu artystycznego, co sugeruje, że Skolimowski może nie dawać z siebie wszystkiego.

Skolim odpowiada na słowa Dody

Warto przypomnieć, że w przeszłości relacje między tą dwójką układały się poprawnie, a Skolim nie szczędził gwieździe ciepłych słów. Artysta publicznie poparł apel Dody o docenianie polskich twórców, kiedy ta po występie ze Stingiem domagała się równego traktowania rodzimych gwiazd. Teraz jednak musiał zmierzyć się z jej krytyką. Zapytany przez dziennikarzy Eski, czy słowa wokalistki go dotknęły, udzielił wymownej odpowiedzi, wyjaśniając swoją filozofię dotyczącą koncertowych maratonów.

"Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo ja bardzo nie lubię komentować słów innych artystów. To oni są odpowiedzialni za to, co mówią. Doda robi wielkie rzeczy z psami, więc nie wypada o niej źle mówić. Tak to skomentuję. Mam obsesję muzyczną. Parę osób mnie pytało: "słuchaj, a może zamiast 40 czy 50 koncertów, zagraj 4 w miesiącu, po halach?". Zacząłem o tym myśleć, ale skoro mam potrzebę grania, koncertowania, widzenia się z ludźmi, to czy tych 6 koncertów spełniłoby moje ambicje? (...) To jest spełnienie moich marzeń. Gram też duże hale. Ja bym inaczej na to spojrzał. Zobacz, 503 koncerty, a połowa z nich do domy kultury, gdzie też są wielkie hale i połowa z tych moich koncertów jest biletowana. To tak, gdyby ktoś się zastanawiał, czy gram tylko na otwartych imprezach, jak juwenalia czy święta miast, to nie, nie tylko" - podsumował w rozmowie z Eską.

