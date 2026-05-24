Rosja uderzyła w Kijów. Potężne zniszczenia. "Było słychać krzyki ludzi"

Mieszkaniec pobliskiego bloku, Tolik, w rozmowie z Polską Agencją Prasową zrelacjonował przebieg dramatycznej nocy. Mężczyzna przebywał w swoim mieszkaniu położonym niespełna 100 metrów od punktu uderzenia pocisków. Jak przyznał, zazwyczaj ignoruje alarmy bombowe, a na krótko przed wybuchami śledził w telewizji zwycięską walkę Ołeksandra Usyka. Sytuacja zmieniła się, gdy potężne eksplozje wprawiły w drżenie meble i szyby, co skłoniło go do szybkiej ucieczki do schronu.
Świadek zdarzenia opisał apokaliptyczny widok, jaki zastał w okolicy lokalnego centrum handlowego. Teren spowił gęsty dym, a na ulicach zapanował chaos i słychać było niezrozumiałe, pełne strachu krzyki przechodniów. Mężczyzna podkreślił, że nad pobliskim targowiskiem unosiła się prawdziwa ściana ognia, a powietrze było przesiąknięte silnym zapachem spalenizny, co tylko potęgowało ogólną panikę.
Skutki uderzenia były widoczne jeszcze przez wiele godzin po ataku nad słynnym Rynkiem Łukjanowskim. Służby zablokowały dostęp do przyległych ulic, a strażacy nieustannie polewali wodą zgliszcza i czarne fragmenty zniszczonej hali targowej, z której spływały potoki wody.
Tragiczny bilans nocnego uderzenia na stolicę Ukrainy
Popołudniowe raporty przekazane przez Witalija Kliczkę ukazały skalę tragedii. Według mera Kijowa w wyniku ostrzału zginęły dwie osoby, a blisko 70 odniosło obrażenia. Armia Władimira Putina wykorzystała do zmasowanego ataku na stolicę i okoliczne tereny 600 bezzałogowców oraz 90 rakiet, co łącznie przyniosło śmierć co najmniej czterech mieszkańców regionu.
Wołodymyr Zełenski potwierdza: użyto pocisku Oriesznik
Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał kolejne niepokojące informacje dotyczące użytej przez agresora broni. Przywódca Ukrainy oświadczył, że siły rosyjskie wystrzeliły w kierunku kraju hipersoniczny pocisk balistyczny typu Oriesznik, który posiada możliwości przenoszenia ładunków nuklearnych.
Na miejscu jest dziennikarz Ołeh Biłecki. Oto jego zdjęcia: