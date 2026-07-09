IMGW alarmuje: Te regiony Polski muszą przygotować się na burze i porywisty wiatr

Pogoda na piątek, 10 lipca. Deszcz i burze na wschodzie

W piątek, 10 lipca na zachodzie Polski dominować będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. We wschodniej części kraju prognozowane są przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem.

Najwięcej deszczu może spaść na Warmii i Mazurach, Podlasiu, północy i wschodzie Mazowsza oraz północy Lubelszczyzny – od 15 do około 25 mm. Na północy Podkarpacia, Kielecczyźnie oraz południu Mazowsza i Lubelszczyzny suma opadów wyniesie od 10 do 15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie, około 21 st. C w centrum kraju do 25 st. C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat będzie chłodniej – od 15 do 17 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Podczas burz porywy mogą osiągać do 65 km/h. W górach wiatr rozpędzi się do 55 km/h w Bieszczadach i do 70 km/h w Sudetach. Na zachodzie i w centrum kraju noc zapowiada się spokojnie. Na wschodzie nadal możliwe będą przelotne opady deszczu oraz zanikające burze. Temperatura minimalna wyniesie od 10 do 15 st. C, a na terenach podgórskich Karpat od 8 do 10 st. C. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 60 km/h.

Prognoza na sobotę, 11 lipca

W sobotę, 11 lipca zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W centrum i na wschodzie kraju nadal mogą występować przelotne opady deszczu oraz lokalne burze z drobnym gradem. Na wschodzie prognozowana suma opadów wyniesie od 10 do 15 mm.

Temperatura maksymalna osiągnie od 19 st. C na wschodzie, około 22 st. C w centrum do 25 st. C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat termometry pokażą od 17 do 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Podczas burz porywy mogą osiągać do 60 km/h. W Sudetach wiatr może rozpędzić się do 60 km/h.