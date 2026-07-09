Pogoda dla Olsztyna: 10-12 lipca

Mieszkańcy Olsztyna i osoby planujące spędzić w mieście najbliższy weekend muszą przygotować się na zmienną, głównie deszczową pogodę. Choć opady będą towarzyszyć nam od piątku do niedzieli, to kluczowe okażą się różnice w temperaturze. Aura wyraźnie podzieli weekend na chłodniejszą i cieplejszą część.

Chłodny i deszczowy start weekendu

Piątek, 10 lipca, zapowiada się jako najchłodniejszy i najbardziej deszczowy dzień w Olsztynie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia sięgnie zaledwie 18 stopni, a nocą spadnie do około 12°C. Tego dnia należy spodziewać się najintensywniejszych opadów deszczu z całego weekendu. Dość odczuwalny będzie również wiatr, którego prędkość wyniesie około 5 m/s.

Sobota i niedziela przyniosą ocieplenie

Już w sobotę pogoda przyniesie zauważalną poprawę pod względem temperatury. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 20 stopni Celsjusza. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak najzimniejsza w tym okresie, z temperaturą spadającą do blisko 11 stopni. Opady deszczu utrzymają się, ale będą słabsze niż w piątek. Wiatr również nieco osłabnie.

Niedziela, 12 lipca, utrzyma przyjemną temperaturę z soboty, która w dzień ponownie osiągnie 20 stopni. Kluczowa zmiana nastąpi w nocy – będzie ona znacznie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 15°C. Słabe opady deszczu nadal będą możliwe, a wiatr znów przybierze na sile, osiągając prędkość podobną do tej z piątku, czyli około 5 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Deszczowa aura nie musi oznaczać zepsutych planów. To dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne i wybrać się do kina lub odwiedzić jedną z miejskich galerii czy muzeów. Kawiarnie i restauracje również będą doskonałym schronieniem przed opadami. Kiedy deszcz na chwilę osłabnie, szczególnie w cieplejszą sobotę i niedzielę, krótki spacer z parasolem po jednym z parków może być miłą odmianą.

Dane pogodowe: OpenWeather