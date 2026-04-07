Piękne słowa Jarosława Kaczyńskiego o Wielkanocy. Warto o nich pamiętać

Jarosław Kaczyński podkreśla centralne znaczenie Świąt Wielkanocnych jako najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości, nie tylko dla chrześcijan, ale dla każdego, kto rozumie sens historii. Według niego, Zmartwychwstanie Pańskie jest fundamentem dla przyszłości polskiego narodu i siły rodzin, nadając życiu najgłębszy sens i nadzieję.

Prezes PiS akcentuje rolę rodziny jako fundamentu opartego na wartościach chrześcijańskich, czerpiącego siłę z wiary. Odwołując się do nauczania św. Jana Pawła II, Kaczyński zaznacza, że "Rodzina Bogiem silna" jest kręgosłupem polskiego domu, gdzie tradycja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Kaczyński wiąże wartości chrześcijańskie z siłą i przyszłością narodu polskiego. Uważa, że wierność korzeniom i wspólne dziedzictwo, symbolizowane przez Wielkanoc, są gwarantem pomyślności ojczyzny i pozwalają na przetrwanie dziejowych wyzwań, wzmacniając wspólnotę narodową.

Dla Jarosława Kaczyńskiego Wielkanoc, symbolizująca triumf życia nad śmiercią, stanowiła punkt centralny historii świata. Polityk podkreślał, że znaczenie tych świąt wykraczało poza sferę religijną, dotykając fundamentalnych aspektów ludzkiej egzystencji.

- Święta Wielkanocne są pamiątką najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości. Najważniejszego dla chrześcijan, dla katolików, ale najważniejszego także dla tych wszystkich, którzy rozumieją sens dziejów rodu ludzkiego - mówił w 2023 roku z rozmowie z Radiem Maryja.

Prezes PiS zwrócił uwagę na osobisty wymiar Wielkanocy. W natłoku codziennych wyzwań, święta te przypominały o ostatecznym celu ludzkiego życia. Lider Zjednoczonej Prawicy podkreślił, że to właśnie perspektywa zbawienia nadawała życiu najgłębszy sens i pozwalała z nadzieją patrzeć w przyszłość, niezależnie od trudności.

Słowa Jana Pawła II

Nawiązując do nauczania św. Jana Pawła II, Jarosław Kaczyński przypomniał o kluczowej roli rodziny jako komórki, która czerpała siłę z wiary i wartości chrześcijańskich. Podkreślił, że wartości te stanowiły kręgosłup polskiego domu, a tradycja była przekazywana z pokolenia na pokolenie, szczególnie podczas wielkanocnego śniadania. Siła rodziny, zdaniem polityka, wynikała ze wspólnoty opartej na fundamentach, o których mówił Papież Polak.

- Wielkanoc jest ważna także dla rodzin, bowiem Rodzina Bogiem silna – zaznaczył polityk, podkreślając duchową jedność najbliższych.

Wypowiedź dla Radia Maryja zakończyła refleksja nad kondycją państwa i narodu, która nadal wydaje się aktualna. Dla Jarosława Kaczyńskiego Wielkanoc była momentem wzmocnienia wspólnoty, która dzięki wierności swoim korzeniom budowała siłę potrzebną do przetrwania dziejowych wyzwań.

Według lidera partii, wartości płynące z chrześcijaństwa były gwarantem pomyślności ojczyzny.

- Święta Wielkanocne są ważne dla narodu, dla naszej wspólnoty, dla jej siły, dla jej wartości i, co za tym idzie, dla jej przyszłości - podsumował, przedstawiając wizję Polski silnej duchem i zjednoczonej wokół wspólnego dziedzictwa.

W naszej galerii zobaczysz, jak na wiosnę wygląda dom Jarosława Kaczyńskiego:

