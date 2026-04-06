Wielka radość Marty Nawrockiej! Właśnie ogłoszono

Sara Osiecka
2026-04-06 5:07

Fundacja Marty Nawrockiej "Blisko Ludzkich Spraw" rozpoczęła swój pierwszy projekt, "Hejt Off – słowa mają moc". W wydarzeniu inaugurującym uczestniczyła Pierwsza Dama. Inicjatywa skupia się na przeciwdziałaniu hejtowi i promowaniu wzajemnego szacunku.

i

  • Fundacja Marty Nawrockiej "Blisko Ludzkich Spraw" zainaugurowała swój pierwszy projekt edukacyjny o nazwie "Hejt Off – słowa mają moc". Projekt ma na celu walkę z hejtem i promowanie wzajemnego szacunku.
  • W inauguracji projektu wzięła udział Pierwsza Dama Marta Nawrocka, która odwiedziła szkołę podstawową w Mąkolicach. Jej obecność podkreśliła znaczenie inicjatywy i zaangażowanie w problem hejtu.
  • Projekt "Hejt Off – słowa mają moc" skupia się na rozmowach o wpływie słów na innych i sposobach reagowania na hejt, co zostało potwierdzone w poście Fundacji na Facebooku.

Fundacja "Blisko Ludzkich Spraw", której założycielką jest Marta Nawrocka, ogłosiła start swojego debiutanckiego projektu pod nazwą "Hejt Off – słowa mają moc". Inicjatywa, zapowiadana już wcześniej, ma na celu zwrócenie uwagi na problem hejtu i promowanie odpowiedzialnego używania słów.

W inauguracji projektu wzięła udział Pierwsza Dama, Marta Nawrocka, która odwiedziła szkołę podstawową w Mąkolicach. Jak donoszą źródła, Pierwsza Dama aktywnie uczestniczyła w spotkaniu z uczniami, angażując się w ich zajęcia. Oficjalna informacja o starcie projektu została opublikowana na profilu Fundacji "Blisko Ludzkich Spraw" na Facebooku. 

- Z radością informujemy - wystartował pierwszy projekt naszej fundacji! W szkole podstawowej w Mąkolicach ruszył "Hejt Off - słowa mają moc" i było naprawdę dużo dobrej energii. Rozmawialiśmy o tym, jak słowa wpływają na innych i jak reagować na hejt. W warsztatach uczestniczyła także Pierwsza Dama Marta Nawrocka, podkreślając znaczenie rozmowy o hejcie i budowania wzajemnego szacunku. Działamy dalej - to dopiero początek - czytamy.

To z pewnością wielka radość dla żony prezydenta, która już od kampanii wyborczej zwraca uwagę na zjawisko hejtu i konieczność walki z nim.

Na tę szczególną okazję Marta Nawrocka wybrała damski garnitur w błękitnym kolorze. Do tego dobrała czarną bluzkę i wygodne buty, a włosy upięła w prosty kok. Wybór takiego stroju wydaje się nieprzypadkowy: odcienie niebieskiego kojarzone są z rzetelnością, profesjonalizmem, stabilnością i zaufaniem. Inne znaczenie błękitu to spokój, który z pewnością jest zgodny z linią Fundacji.

