Marta Nawrocka w wiosennym total looku na Niedzieli Palmowej! Kolor idealny na Wielkanoc

Marta Nawrocka, Małżonka Prezydenta RP, wzięła udział w tradycyjnej uroczystości świątecznej w Pałacu Prezydenckim.

Uroczystość kontynuowała świąteczną tradycję Pałacu Prezydenckiego.

Marta Nawrocka zaprezentowała "total look" w bladoróżowym kolorze.

Marta Nawrocka uczestniczyła w Mszy świętej odprawionej w pałacowej kaplicy. Po nabożeństwie Małżonka Prezydenta RP spotkała się z twórcami ludowymi w Sieni Wielkiej, gdzie otrzymała tradycyjną kurpiowską palmę. W swoim przemówieniu Pierwsza Dama podkreśliła znaczenie pielęgnowania lokalnego folkloru:

- Dziękuję Wam za to, że tak pięknie pielęgnujecie kurpiowski folklor. Te precyzyjnie zdobione cudeńka są urzekającym przykładem Waszej miłości do polskiej tradycji - powiedziała.

Poświęcone palmy były następnie wystawione przed Pałacem Prezydenckim, kontynuując świąteczną tradycję, zapoczątkowaną przez bożonarodzeniową stajenkę na Krakowskim Przedmieściu. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku, w Niedzielę Palmową, Karol Nawrocki wraz z Małżonką odwiedzili Łyse na Kurpiach, aby wziąć udział w 55. edycji konkursu „Palma Kurpiowska”. Podczas tej wizyty, ówczesny kandydat na urząd Prezydenta podkreślał wagę tradycji.

- Nie ma narodowej wspólnoty, nie ma potrzeby obrony naszych granic, budowania naszego bezpieczeństwa, gospodarki i dobrobytu, gdy nie ma wartości, tożsamości i naszych fundamentów. A naszym fundamentem jest także kultura ludowa, która dzisiaj pokazuje w Łysych i na ziemi kurpiowskiej swoją najpiękniejszą twarz - powiedział wówczas Karol Nawrocki.

Total look Marty Nawrockiej

Na tę okazję Marta Nawrocka postawiła na total look w bladoróżowym kolorze i pasujące barwą buty na obcasie. Wybrała damski garnitur z luźnymi spodniami, a marynarkę zostawiła rozpiętą. Do tego dobrała koszulę w nieco jaśniejszym odcieniu różu. Nawet paznokcie miała pomalowane na jasnoróżowo! Włosy spięła w kok i zrezygnowała z biżuterii.

Róż, zwłaszcza pastelowy, to doskonały wybór na okres Wielkanocny. Nie tylko pasuje do wiosny, ale też dodaje lekkości i kobiecości do każdej stylizacji. Sprawdzi się nie tylko w total looku, ale także w zestawieniu z innymi jasnymi kolorami, jak żółty, błękitny czy miętowy. Można także wybrać kontrast, poprzez zestawienie z bielą czy czernią, by nadać wyrazistości swojemu ubiorowi.

Palmy kurpiowskie

Palmy kurpiowskie to misternie wykonane dzieła sztuki ludowej. Ich konstrukcja opiera się na drewnianej tyczce, wokół której splata się elementy zielone – głównie sosnowe igliwie lub brusznicę – oraz bibułowe, ręcznie wykonane kwiaty. W kompozycji palmy często pojawia się także bukszpan i borówka. Realistyczne odwzorowanie natury nadaje palmom wyjątkowy artystyczny charakter. Kwiaty są układane warstwowo, zgodnie z naturalną kolejnością kwitnienia, z zachowaniem zasady niełączenia różnych gatunków na jednym poziomie. Palmy kurpiowskie osiągają imponujące rozmiary, od 1 do 8 metrów wysokości.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką podczas Niedzieli Palmowej w Pałacu Prezydenckim:

15

Sonda Jak oceniasz Martę Nawrocką w roli pierwszej damy? Bardzo dobrze, jest idealna! Źle, nie pasuje