Niebywałe, co zrobił Karol Nawrocki! Zdjęcia w sieci. "Poznajcie Batyra"

Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia o imieniu Batyr w rumuńskim ośrodku LiBEARty Sanctuary. Informację przekazał Mikołaj Bujak, fotograf prezydenta.

Adopcja ma charakter "wirtualny", co oznacza wsparcie finansowe dla zwierzęcia pozostającego w ośrodku, a nie fizyczne przyjęcie go do domu. Certyfikat adopcyjny wskazuje datę adopcji na 14.05.2026.

Imię niedźwiedzia, Batyr, jest odniesieniem do pseudonimu literackiego Karola Nawrockiego, a sama adopcja jest kolejnym tego typu działaniem.

Informację o adopcji niedźwiedzia przekazał w mediach społecznościowych Mikołaj Bujak, oficjalny fotograf prezydenta. Adopcja miała miejsce w rumuńskim LiBEARty Sanctuary, specjalistycznym ośrodku poświęconym ochronie niedźwiedzi. W opublikowanym poście zamieszczono fotografie z wizyty, w tym zdjęcie certyfikatu adopcyjnego.

Niedźwiedź otrzymał imię Batyr, które stanowi odniesienie do pseudonimu literackiego używanego przez Karola Nawrockiego. Pod tym pseudonimem autor napisał książkę poświęconą postaci trójmiejskiego przestępcy Nikodema "Nikosia" Skotarczaka. Autentyczność adopcji potwierdza certyfikat, którego fragment został opublikowany.

- Certyfikat adopcji - Batyr - Adoptowany przez: Prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Data 14.05.2026. Serdeczne podziękowania za wspieranie niedźwiedzi z Libearty - czytamy.

Mikołaj Bujak w swoim poście zwrócił uwagę na dodatkowe symboliczne powiązanie.

- Można powiedzieć, że (niedźwiedź – przyp. red.) dostał również swojego "patrona" – Kaprala Wojtka; słynnego niedźwiedzia – którego historię żołnierskiego szlaku Prezydent opowiedział w rumuńskim LiBEARty. Szef obiecał też, że maskotka naszego bohaterskiego Misia trafi wkrótce do tego ośrodka, który ratuje pokrzywdzone zwierzęta - napisał.

Mikołaj Bujak zaznaczył, że nie jest to pierwsza adopcja zwierzęcia przez Karola Nawrockiego.

- Prezydent ponownie zaadoptował zwierzaka. Tym razem nieco większego. Do Yukiego, dzielnego psiaka ze schroniska, który jest lokatorem Pałacu Prezydenckiego, dołączył – choć na odległość – miś Batyr - napisał odnosząc się do wcześniejszej adopcji psa ze schroniska o imieniu Yuki.

Na czym polega adopcja dzikiego zwierzęcia?

Każdy może zrobić to, co Karol Nawrocki! Na czym to polega? Adopcja dzikiego zwierzęcia w Polsce to "wirtualna adopcja", która ma formę symboliczną czyli zwierzę nie trafia do domu oraz polega na comiesięcznym lub jednorazowym wsparciu finansowym fundacji na rzecz ochrony gatunku lub utrzymania zwierzęcia w ośrodku lub pokryć koszt karmienia. Pieniądze przeznaczane są na ochronę siedlisk, walkę z kłusownictwem lub bezpośrednią opiekę weterynaryjną. W zamian otrzymuje się certyfikat, a zwierzę pozostaje w swoim naturalnym środowisku lub ośrodku rehabilitacyjnym. Dodatkowo często można otrzymywać mailowo aktualizacje na temat wybranego zwierzęcia. Każdy może zdecydować, jakie zwierzę chce wspierać przez stronę wybranej organizacji.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego wśród kibiców:

39

QUIZ. Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski! Co o nim wiesz? Pytanie 1 z 10 W którym roku urodził się Karol Nawrocki? 1981 1983 1985 Następne pytanie

ZBIEGNIEW ZIOBRO NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ

Poznajcie BatyraOstatnie dni były pełne rozmów o sprawach najważniejszych - architekturze bezpieczeństwa, wschodniej flance NATO i polityce. Ale wydarzyła się jeszcze jedna rzecz, o której muszę opowiedzieć. Prezydent ponownie zaadoptował zwierzaka. Tym razem nieco większego… pic.twitter.com/TPRea1OkA8— Mikołaj Bujak (@mikolaj_bk) May 14, 2026