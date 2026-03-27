Marta Nawrocka mówi po angielsku jak Melania Trump! Ekspertka przeanalizowała jej słowa

Marta Nawrocka wzięła udział w międzynarodowej konferencji "Be Best. Fostering the Future Together" w Waszyngtonie, gdzie miała okazję zaprezentować się na arenie międzynarodowej i zasiąść obok Brigitte Macron oraz Melanii Trump.

Polska pierwsza dama wygłosiła w Białym Domu przemówienie na temat ochrony dzieci przed zagrożeniami w internecie, podkreślając, że świat cyfrowy jest zarówno szansą, jak i zobowiązaniem, oraz że polski głos powinien być obecny w światowej debacie.

Wystąpienie Marty Nawrockiej w języku angielskim zostało ocenione przez ekspertkę Arlenę Witt, która stwierdziła, że pomimo polskiego akcentu, wymowa pierwszej damy była zrozumiała i poprawna językowo, a nawet podobna do akcentu Melanii Trump.

Marta Nawrocka udała się do Waszyngtonu, aby uczestniczyć w konferencji „Be Best. Fostering the Future Together”. Wydarzenie to było dla niej istotną okazją do zaprezentowania się na arenie międzynarodowej, niezależnie od prezydenta Karola Nawrockiego. Konferencja zgromadziła przedstawicieli z 45 krajów, w tym pierwszą damę Francji, Brigitte Macron, oraz gospodynię wydarzenia, Melanię Trump.

Podczas obrad Marta Nawrocka zasiadła w towarzystwie Brigitte Macron i Melanii Trump. Jej stylizacja, elegancki niebieski komplet z modnym fasonem i upiętymi włosami, wzbudziła zainteresowanie w polskim internecie, a wspólne zdjęcia z liderkami Francji i USA szybko stały się popularne.

Wystąpienie Marty Nawrockiej

Polska pierwsza dama miała zaszczyt przemawiać do zgromadzonych gości w Białym Domu. W swoim wystąpieniu poruszyła kwestie ochrony dzieci przed zagrożeniami w internecie.

- Dziś w Białym Domu mówiłam o tym, jak chronić najmłodszych przed zagrożeniami w sieci. Dla młodego pokolenia świat cyfrowy nie jest dodatkiem – jest codziennością. To ogromna szansa rozwojowa, ale także zobowiązanie dla nas wszystkich – rodziców i nauczycieli. Dziękuję Pierwszej Damie Stanów Zjednoczonych Melanii Trump za tę ważną inicjatywę – Fostering The Future Together. Nasz polski głos musi być obecny w światowej debacie - napisała Marta Nawrocka na swoim profilu na Instagramie.

Ze względu na międzynarodowy charakter spotkania, wystąpienie wymagało użycia języka angielskiego.

Eksperta oceniła Martę Nawrocką

Na początku swojego wystąpienia pierwsza dama RP podziękowała po angielsku za zaproszenie i zapowiedziała, że dalej będzie mówić po polsku. Angielszczyzna Marty Nawrockiej została poddana ocenie przez Arlenę Witt, znaną z kanału „Po Cudzemu” i serii „Grama to nie drama”. Ekspertka skomentowała wymowę pierwszej damy, zwracając uwagę na jej specyficzny akcent.

- Nasza pierwsza dama powiedziała ledwie kilka słów, więc trudno oceniać ogółem jej umiejętności. Jej wymowę charakteryzuje polski akcent, który jednak nie uniemożliwia komunikatywności — wypowiedź jest w pełni zrozumiała i poprawna językowo - oceniła Arlena Witt.

Ekspertka zauważyła również podobieństwo w akcencie Marty Nawrockiej do wymowy Melanii Trump.

- Powiedziałabym nawet, że jej angielski w tym krótkim fragmencie brzmi całkiem podobnie do angielszczyzny Melanii Trump, której językiem ojczystym również nie jest angielski – podsumowała ekspertka.

