Gwiazdy na pokazie mody! Tak bawiły się u Macieja Zienia

Pokazy Macieja Zienia od lat uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń modowych w Polsce. Tym razem projektant zaprezentował kolekcję "SET ME FREE", która już samą nazwą zapowiadała odważne kroje, kobiecość i dużą dawkę luksusu. Nic więc dziwnego, że na miejscu pojawiły się tłumy celebrytów, influencerów i ludzi związanych z modą. Wieczór zamienił się w prawdziwe święto stylu. Goście chętnie pozowali do zdjęć, rozmawiali z mediami i podziwiali najnowsze projekty projektanta.

Zobacz też: Tłum gwiazd na imprezie Vanity Fair. Emily Ratajkowski, Jessica Alba i Demi Moore

Szapołowska w czerni, Fijał z futrem w ręku i olśniewająca Steczkowska. Tłum gwiazd u Zienia

Jedną z największych gwiazd wieczoru była Grażyna Szapołowska, która jak zwykle zachwyciła klasą i elegancją. Aktorka przyciągała uwagę fotoreporterów od momentu pojawienia się na wydarzeniu. Jej stylizacja idealnie wpisała się w luksusowy klimat pokazu.

Na imprezie pojawiła się również Ada Fijał, znana z odważnych modowych wyborów. Aktorka postawiła na efektowną żółtą kreację, która natychmiast stała się jednym z najczęściej komentowanych looków wieczoru!

Zobacz też: Tak wystrojonych dawno ich nie widzieliśmy! Gwiazdy poszalały ze stylizacjami na pokazie mody. Był połysk niczym w pałacu króla Ludwika XIV

Nie mogło zabraknąć także Maffashion, która od lat uznawana jest za jedną z ikon polskiej mody - jeśli chodzi o przestrzeń w sieci. Influencerka pojawiła się w stylizacji podkreślającej jej charakterystyczny styl i znów przyciągnęła uwagę fanów. W białej kreacji wyglądała świetnie!

Ogromne zainteresowanie wzbudziła też Sandra Kubicka. Modelka prezentowała się zjawiskowo! Na wydarzeniu obecna była także Joanna Horodyńska, która bacznie obserwowała trendy prezentowane na wybiegu. Wśród gości znalazła się również Milena Zdzuj, która coraz śmielej zaznacza swoją obecność na salonach. Jej stylizacja również nie przeszła niezauważona. Na pokazie pojawiła się też Justyna Steczkowska - artystka w długiej sukni wyglądała rewelacyjnie!

Zobacz też: Tłum znanych twarzy na finale "Tańca z Gwiazdami". Julia Wieniawa odkryła umięśniony brzuch!

Zobacz naszą galerię: Szapołowska w czerni, Fijał z futrem w ręku i olśniewająca Steczkowska. Tłum gwiazd u Zienia

54

Sonda Interesujesz się modą? tak nie