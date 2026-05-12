To w nich Alicja Szemplińska ma największe wsparcie. Kim są rodzice reprezentantki Polski na Eurowizję?

Alicja Szemplińska na Eurowizji. Artystka marzyła o tym od lat

Udział Alicji Szemplińskiej w konkursie Eurowizji 2026 to spełnienie jej ogromnych ambicji. Już w 2020 roku niewiele brakowało, by artystka wystąpiła na europejskiej scenie. Jak przyznaje Radosław Szempliński, ojciec wokalistki, konkurs ten od zawsze budził wielkie emocje w ich domu rodzinnym.

„Ala od małego oglądała razem z Izą wszystkie edycje Eurowizji. Zawsze powtarzała, że kiedyś stanie na tej scenie” - wspominał na antenie Radia RDC.

Obecnie ojciec mocno angażuje się w eurowizyjne przygotowania córki. Sama wokalistka podzieliła się w sieci filmikiem, na którym Radosław Szempliński z dumą przechadza się ulicami Wiednia z polską flagą. Chętnie dzielił się z napotkanymi osobami informacją, że to jego pociecha walczy o zwycięstwo w tak prestiżowym, międzynarodowym konkursie. To również on zajął się dowiezieniem niezbędnych bagaży do Austrii. Artystka wspomniała o tym fakcie podczas wywiadu udzielonego Esce tuż przed wylotem.

Kim są rodzice Alicji Szemplińskiej?

Izabela Nadratowska i Radosław Szempliński trzymają się z dala od show-biznesu. Matka piosenkarki pracuje w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, gdzie uczy języka angielskiego oraz pełni funkcję Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Rodzice są ogromnym wsparciem dla wokalistki i to za ich namową zdecydowała się spróbować sił w programie "The Voice of Poland". Ich wiara w możliwości córki okazała się strzałem w dziesiątkę – wygrana w jubileuszowej edycji muzycznego show stała się punktem zwrotnym w jej artystycznej drodze.

„Koncerty były zawsze. Alusia wychodziła zza zasłonki, kazała się przedstawiać: "Panie, panowie, teraz wystąpi Alicja Szemplińska", i ona wychodziła tak jak w teatrze i śpiewała” - wspominała mama piosenkarki.

Teraz mogą dopingować córkę podczas przygotowań do Eurowizji 2026 w Wiedniu. Posiadanie tak zaangażowanych bliskich to dla młodej wokalistki prawdziwe szczęście i nieoceniona pomoc w stresujących momentach.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026