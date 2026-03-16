Tłum gwiazd na imprezie Vanity Fair. Emily Ratajkowski, Jessica Alba i Demi Moore

Dolby Theatre w Los Angeles przyciągnęło największe nazwiska światowego kina, ale to po rozdaniu statuetek zaczęło się prawdziwe show. Czerwony dywan after party Vanity Fair to okazja, by pokazać nie tylko piękne sukienki, ale też mocny charakter i osobowość gwiazd. W tym roku żadna z nich nie oszczędzała fleszy. Demi Moore zachwyciła wydekoltowaną, zielono-czarną suknią Gucci, a do tego pokazała swoje córki, które stały obok niej niczym miniaturowe gwiazdy. Emily Ratajkowski nie odstawała - jej obcisła, błyszcząca kreacja przyciągała spojrzenia wszystkich obecnych.

Tłum gwiazd na imprezie Vanity Fair

Na czerwonym dywanie pojawiły się również Alessandra Ambrosio w prześwitującym gorsetowym stroju, Jessica Alba w sukni z nietypowym dołem oraz reprezentacja rodu Kardashian–Jenner: Kim, Kendall i Kris. Lauren Sanchez zjawiła się z Jeffem Bezosem, a Hailey Bieber, Bella Hadid, Nicole Kidman, Cara Delevingne, Naomi Watts i Jane Fonda udowodniły, że na Vanity Fair liczy się wyłącznie klasa, seksapil i… zdolność przyciągania fotoreporterów. Atmosfera była gorąca, a paparazzi nie nadążali z robieniem zdjęć - każda poza, każdy uśmiech i każdy gest stawał się natychmiast tematem komentarzy w mediach społecznościowych.

Nie brakowało też momentów szalonych i odważnych. Niektóre gwiazdy ryzykowały ekstremalnie głębokimi dekoltami lub przezroczystymi materiałami, wywołując komentarze typu "Wow, co za odwaga!". Inni stawiali na klasykę, ale nawet w eleganckich kreacjach nie dało się nie zauważyć napięcia, rywalizacji i chęci przyciągnięcia uwagi świata. After party Vanity Fair stało się prawdziwym pokazem siły mody i mediów – tu liczy się każdy detal, każdy ruch i każdy błysk flesza.

