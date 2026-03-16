Oscary 2026. Wyniki. Oto lista zwycięzców. Kto otrzymał nagrodę Akademii? Nie brakuje zaskoczeń

98. ceremonia rozdania Oscarów za nami. Nagrody Akademii, jak zawsze, od tygodni budziły emocje. W tym roku padło kilka rekordów w nominacjach, w tym ten najgłośniejszy - ustanowiony przez "Grzeszników". Czy film Ryana Cooglera okazał się wielkim zwycięzcą, czy też przegranym? I czy Timothée Chalamet rzeczywiście zaprzepaścił swoją szansę na statuetkę paplaniną o operze i balecie? A może członkowie Akademii postanowili zignorować jego kontrowersyjną wypowiedź i nagrodzić go za występ w "Wielki Martym"? Znamy już wszystkie odpowiedzi. Prezentujemy pełną listę laureatów Oscarów 2026.

Oscary 2026 - wyniki. Pełna lista zwycięzców

NAJLEPSZY FILM

"Bugonia"

"F1"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Tajny agent"

"Wartość sentymentalna"

"Grzesznicy"

"Sny o pociągach"

NAJLEPSZA REŻYSERIA

Chloé Zhao, "Hamnet"

Josh Safdie, "Wielki Marty"

Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"

Joachim Trier, "Wartość sentymentalna"

Ryan Coogler, "Grzesznicy"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

Robert Kaplow, "Blue Moon"

Jafar Panahi, "To był zwykły przypadek"

Josh Safdie, Ronald Bronstein, "Wielki Marty"

Joachim Trier, Eskil Vogt, "Wartość sentymentalna"

Ryan Coogler, "Grzesznicy"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Will Tracy, "Bugonia"

Guillermo del Toro, "Frankenstein"

Chloé Zhao, Maggie O'Farrell, "Hamnet"

Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"

Clint Bentley, Greg Kwedar, "Sny o pociągach"

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Timothée Chalamet, "Wielki Marty"

Leonardo DiCaprio, "Jedna bitwa po drugiej"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Michael B. Jordan, "Grzesznicy"

Wagner Moura, "Tajny agent"

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Jessie Buckley, "Hamnet"

Rose Byrne, "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

Kate Hudson, "Song Sung Blue"

Renate Reinsve, "Wartość sentymentalna"

Emma Stone, "Bugonia"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Benicio del Toro, "Jedna bitwa po drugiej"

Jacob Elordi, "Frankenstein"

Delroy Lindo, "Grzesznicy"

Sean Penn, "Jedna bitwa po drugiej"

Stellan Skarsgård, "Wartość sentymentalna"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Elle Fanning, "Wartość sentymentalna"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Wartość sentymentalna"

Amy Madigan, "Zniknięcia"

Wunmi Mosaku, "Grzesznicy"

Teyana Taylor, "Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

"Frankenstein"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

"Sny o pociągach"

NAJLEPSZY MONTAŻ

"F1"

"Marty Supreme"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Wartość sentymentalna"

"Grzesznicy"

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

"Avatar: Ogień i popiół"

"F1"

"Jurassic World: Odrodzenie"

"Zaginiony autokar"

"Grzesznicy"

NAJLEPSZY DŹWIĘK

"F1"

"Frankenstein"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

"Sirât"

NAJLEPSZA MUZYKA

Jerskin Fendrix, "Bugonia"

Alexandre Desplat, "Frankenstein"

Max Richter, "Hamnet"

Jonny Greenwood, "Jedna bitwa po drugiej"

Ludwig Göransson, "Grzesznicy"

NAJLEPSZA PIOSENKA

"Dear Me" ("Diane Warren: Relentless")

"Golden" ("K-popowe łowczynie demonów")

"I Lied to You" ("Grzesznicy")

"Sweet Dreams of Joy" ("Viva Verdi!")

"Train Dreams" ("Sny o pociągach")

NAJLEPSZE KOSTIUMY

"Avatar: Ogień i popiół"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Grzesznicy"

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

"Frankenstein"

"Kokuho"

"Grzesznicy"

"Smashing Machine"

"Brzydka siostra"

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

"Arco"

"Elio"

"K-popowe łowczynie demonów"

"Mała Amelia"

"Zootopia 2"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

"Butterfly"

"Wiecznie zielony"

"The Girl Who Cried Pearls"

"Plan emerytalny"

"The Three Sisters"

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

"Prawo Alabamy"

"Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle"

"Cutting Through Rocks"

"Pan Nikt kontra Putin"

"Idealna sąsiadka"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

"Wszystkie puste pokoje"

"Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"

"Children No More: Were and are Gone"

"Diabeł ma zajęcie"

"Perfectly A Strangeness"

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

"Tajny agent", Brazylia

"To był zwykły przypadek", Francja

"Wartość sentymentalna", Norwegia

"Sirât", Hiszpania

"Głos Hind Rajab", Tunezja

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI

"Butcher's Stain"

"A friend of Dorothy"

"Jane Austen's Period Drama"

"The singers"

"Two people exchanging saliva"

NAJLEPSZY CASTING

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Tajny agent"

"Grzesznicy"

Oscary 2026 - prowadzący

98. gala rozdania Oscarów odbyła się w nocy z 14 na 15 marca 2026 roku w Dolby Theatre w Los Angeles. Ceremonię, po raz drugi, poprowadził komik, aktor i scenarzysta Conan O'Brien.

