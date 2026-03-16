Oscary 2026. Wyniki. Oto lista zwycięzców. Kto otrzymał nagrodę Akademii? Nie brakuje zaskoczeń

98. ceremonia rozdania Oscarów za nami. Nagrody Akademii, jak zawsze, od tygodni budziły emocje. W tym roku padło kilka rekordów w nominacjach, w tym ten najgłośniejszy - ustanowiony przez "Grzeszników". Czy film Ryana Cooglera okazał się wielkim zwycięzcą, czy też przegranym? I czy Timothée Chalamet rzeczywiście zaprzepaścił swoją szansę na statuetkę paplaniną o operze i balecie? A może członkowie Akademii postanowili zignorować jego kontrowersyjną wypowiedź i nagrodzić go za występ w "Wielki Martym"? Znamy już wszystkie odpowiedzi. Prezentujemy pełną listę laureatów Oscarów 2026.
PRZECZYTAJ TEŻ: Oscary. Polka zachwyciła na czerwonym dywanie! Ta suknia ma określony przekaz
Oscary 2026 - wyniki. Pełna lista zwycięzców
NAJLEPSZY FILM
- "Bugonia"
- "F1"
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "Wielki Marty"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "Tajny agent"
- "Wartość sentymentalna"
- "Grzesznicy"
- "Sny o pociągach"
NAJLEPSZA REŻYSERIA
- Chloé Zhao, "Hamnet"
- Josh Safdie, "Wielki Marty"
- Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"
- Joachim Trier, "Wartość sentymentalna"
- Ryan Coogler, "Grzesznicy"
NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY
- Robert Kaplow, "Blue Moon"
- Jafar Panahi, "To był zwykły przypadek"
- Josh Safdie, Ronald Bronstein, "Wielki Marty"
- Joachim Trier, Eskil Vogt, "Wartość sentymentalna"
- Ryan Coogler, "Grzesznicy"
NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY
- Will Tracy, "Bugonia"
- Guillermo del Toro, "Frankenstein"
- Chloé Zhao, Maggie O'Farrell, "Hamnet"
- Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"
- Clint Bentley, Greg Kwedar, "Sny o pociągach"
NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY
- Timothée Chalamet, "Wielki Marty"
- Leonardo DiCaprio, "Jedna bitwa po drugiej"
- Ethan Hawke, "Blue Moon"
- Michael B. Jordan, "Grzesznicy"
- Wagner Moura, "Tajny agent"
NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA
- Jessie Buckley, "Hamnet"
- Rose Byrne, "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
- Kate Hudson, "Song Sung Blue"
- Renate Reinsve, "Wartość sentymentalna"
- Emma Stone, "Bugonia"
NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY
- Benicio del Toro, "Jedna bitwa po drugiej"
- Jacob Elordi, "Frankenstein"
- Delroy Lindo, "Grzesznicy"
- Sean Penn, "Jedna bitwa po drugiej"
- Stellan Skarsgård, "Wartość sentymentalna"
NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA
- Elle Fanning, "Wartość sentymentalna"
- Inga Ibsdotter Lilleaas, "Wartość sentymentalna"
- Amy Madigan, "Zniknięcia"
- Wunmi Mosaku, "Grzesznicy"
- Teyana Taylor, "Jedna bitwa po drugiej"
NAJLEPSZA SCENOGRAFIA
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "Wielki Marty"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "Grzesznicy"
NAJLEPSZE ZDJĘCIA
- "Frankenstein"
- "Wielki Marty"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "Grzesznicy"
- "Sny o pociągach"
NAJLEPSZY MONTAŻ
- "F1"
- "Marty Supreme"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "Wartość sentymentalna"
- "Grzesznicy"
NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE
- "Avatar: Ogień i popiół"
- "F1"
- "Jurassic World: Odrodzenie"
- "Zaginiony autokar"
- "Grzesznicy"
NAJLEPSZY DŹWIĘK
- "F1"
- "Frankenstein"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "Grzesznicy"
- "Sirât"
NAJLEPSZA MUZYKA
- Jerskin Fendrix, "Bugonia"
- Alexandre Desplat, "Frankenstein"
- Max Richter, "Hamnet"
- Jonny Greenwood, "Jedna bitwa po drugiej"
- Ludwig Göransson, "Grzesznicy"
NAJLEPSZA PIOSENKA
- "Dear Me" ("Diane Warren: Relentless")
- "Golden" ("K-popowe łowczynie demonów")
- "I Lied to You" ("Grzesznicy")
- "Sweet Dreams of Joy" ("Viva Verdi!")
- "Train Dreams" ("Sny o pociągach")
NAJLEPSZE KOSTIUMY
- "Avatar: Ogień i popiół"
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "Wielki Marty"
- "Grzesznicy"
NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY
- "Frankenstein"
- "Kokuho"
- "Grzesznicy"
- "Smashing Machine"
- "Brzydka siostra"
NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY
- "Arco"
- "Elio"
- "K-popowe łowczynie demonów"
- "Mała Amelia"
- "Zootopia 2"
NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY
- "Butterfly"
- "Wiecznie zielony"
- "The Girl Who Cried Pearls"
- "Plan emerytalny"
- "The Three Sisters"
NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY
- "Prawo Alabamy"
- "Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle"
- "Cutting Through Rocks"
- "Pan Nikt kontra Putin"
- "Idealna sąsiadka"
NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY
- "Wszystkie puste pokoje"
- "Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"
- "Children No More: Were and are Gone"
- "Diabeł ma zajęcie"
- "Perfectly A Strangeness"
NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY
- "Tajny agent", Brazylia
- "To był zwykły przypadek", Francja
- "Wartość sentymentalna", Norwegia
- "Sirât", Hiszpania
- "Głos Hind Rajab", Tunezja
NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI
- "Butcher's Stain"
- "A friend of Dorothy"
- "Jane Austen's Period Drama"
- "The singers"
- "Two people exchanging saliva"
NAJLEPSZY CASTING
- "Hamnet"
- "Wielki Marty"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "Tajny agent"
- "Grzesznicy"
Oscary 2026 - prowadzący
98. gala rozdania Oscarów odbyła się w nocy z 14 na 15 marca 2026 roku w Dolby Theatre w Los Angeles. Ceremonię, po raz drugi, poprowadził komik, aktor i scenarzysta Conan O'Brien.