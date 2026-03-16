Czerwony dywan zapłonął! Demi Moore i Gwyneth Paltrow w centrum uwagi

Julita Buczek
2026-03-16 5:36

Noc Oscarów to nie tylko wielkie emocje i charakterystyczne złote statuetki. To także prawdziwy pokaz mody, który co roku zachwyca fanów na całym świecie. Podczas 98. gali rozdania nagród Akademii w Los Angeles oczy wszystkich skierowane były na czerwony dywan. Wśród gwiazd, które przyciągnęły największą uwagę, znalazły się Demi Moore oraz Gwyneth Paltrow. Ich stylizacje wywołały ogromne emocje i natychmiast stały się jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych.

98. ceremonia wręczenia Oscarów - tłum gwiazd w Dolby Theatre w Los Angeles

W nocy z 15 na 16 marca 2026 roku świat show-biznesu znów wstrzymał oddech. W legendarnym Dolby Theatre w Los Angeles odbyła się 98. ceremonia wręczenia Oscarów, czyli najważniejszych nagród w branży filmowej. Na miejscu pojawiła się cała plejada gwiazd: aktorzy, reżyserzy, producenci i celebryci, którzy od lat tworzą historię kina. Choć najważniejszym punktem wieczoru było ogłoszenie zwycięzców, dla wielu widzów równie emocjonujący okazał się spektakl rozgrywający się… jeszcze przed wejściem na salę.

Czerwony dywan podczas Oscarów od lat jest jednym z najbardziej prestiżowych "wybiegów" świata. Największe domy mody walczą o to, by ich projekty zaprezentowały hollywoodzkie gwiazdy, a każda stylizacja jest później dokładnie analizowana przez media i fanów.

Demi Moore w ciemnej dopasowanej kreacji

W tym roku jedną z najbardziej komentowanych kreacji zaprezentowała Demi Moore. Aktorka pojawiła się na gali w niezwykle efektownej, ciemnej sukni. Stylizacja była ozdobiona czarnymi piórami oraz połyskującym wzorem przypominającym zielone łuski, które pięknie odbijały światło. Moore przyciągała uwagę nie tylko kreacją. W ostatnich tygodniach fani martwili się o jej bardzo szczupłą sylwetkę, dlatego jej pojawienie się na czerwonym dywanie wywołało ogromne zainteresowanie fotografów i mediów.

Gwyneth Paltrow zaprezentowała gładkie lico w bieli

Zupełnie inną drogę wybrała Gwyneth Paltrow. Gwiazda postawiła na minimalizm i elegancję. Na gali pojawiła się w prostej, białej sukience, która kontrastowała z bardziej ekstrawaganckimi stylizacjami innych celebrytek.

Heidi Klum w nowoczesnym wydaniu

Warto też wspomnieć o Heidi Klum, która na wieczór pełen emocji postawiła z kolei na sukienkę ozdobioną perłami. Na jej szyi zawisł też choker z niewielkim krzyżem. 

Emma Stone w połyskującej kreacji

Emma Stone z kolei postawiła na błysk. Charakterystyczna aktorka wybrała na imprezę sukienkę maxi, która widoczna była już z daleka. Krój idealnie dopasowany do Stone doskonale podkreślał jej wszystkie atuty.

Zoe Saldana w koronkowym gorsecie

Zoe Saldana z kolei wybrała prostą, klasyczną sukienkę, która wyglądała po prostu obłędnie. Tu nie trzeba słów, wystarczy na nią popatrzeć. Czysty obłęd!

Oscary 2026: Pełna lista zwycięzców. Kto wygrał?

  • Najlepszy film: „Jedna bitwa po drugiej”​
  • Najlepsza reżyseria: Paul Thomas Anderson, „Jedna bitwa po drugiej”
  • Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Jessie Buckley, „Hamnet”
  • Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Michael B. Jordan, „Grzesznicy”
  • Najlepsza aktorka drugoplanowa: Amy Madigan, „Zniknięcia”
  • Najlepszy aktor drugoplanowy: Sean Penn, „Jedna bitwa po drugiej”
  • Najlepszy scenariusz adaptowany: Paul Thomas Anderson, „Jedna bitwa po drugiej”
  • Najlepszy scenariusz oryginalny: Ryan Coogler, „Grzesznicy”
  • Najlepszy casting: „Jedna bitwa po drugiej”
  • Najlepsze zdjęcia: „Grzesznicy”
  • Najlepszy montaż: „Jedna bitwa po drugiej”
  • Najlepszy dźwięk: „F1: Film”
  • Najlepsze efekty specjalne: „Avata: Ogień i popiół”
  • Najlepsze kostiumy: „Frankenstein”
  • Najlepsza charakteryzacja: „Frankenstein”
  • Najlepsza scenografia: „Frankenstein”
  • Najlepsza muzyka: „Grzesznicy”
  • Najlepsza piosenka: „Golden”, „K-popowe łowczynie demonów”
  • Najlepszy film międzynarodowy: „Wartość sentymentalna” (Norwegia)
  • Najlepszy film dokumentalny: „Pan Nikt kontra Putin”
  • Najlepszy film animowany „K-popowe łowczynie demonów”
  • Najlepszy film krótkometrażowy: „The Singers” i „Two People Exchanging Saliva”
  • Najlepszy dokumentalny film krótkometrażowy: „All the Empty Rooms”
  • Najlepszy animowany film krótkometrażowy: „The Girl Who Cried Pearls”

