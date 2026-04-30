Karolina Gilon w minibikini! Właśnie teraz ma swoją ulubioną wagę. Rzuciła konkretną liczbą

Gilon jest mamą roczniaka

Karolina Gilon została mamą w lutym 2025 r. To radosne wydarzenie wywróciło jej świat do góry nogami. Modelka nie ukrywa, że pierwsze miesiące po porodzie były dla niej prawdziwą próbą sił. Choć dziś tryska energią i zachwyca figurą, początki wcale nie były bajką. Prowadząca polską wersję reality show "Love Island" otwarcie mówiła o trudach opieki nad synkiem Frankiem. Nieprzespane noce, stres i ogromna odpowiedzialność sprawiły, że momentami było naprawdę ciężko, a presja bycia "idealną mamą" dawała się we znaki.

A potem przyszła kolejna walka, tym razem o własne ciało. Po ciąży celebrytka zmagała się z dodatkowymi kilogramami, jednak, zamiast narzekać, wzięła się do pracy. Prezenterka nie ukrywała, że jej ciało bardzo się zmieniło. W ciąży ważyła nawet 89 kg, lecz ciągu kilku miesięcy schudła ponad 20.

8 miesięcy zajęła mi praca nad moim brzuchem! Trochę to trwa, więc jeśli myślicie o przyszłym lecie, to ja bym już teraz się za to zabierała. Zresztą, formę najlepiej robi się jesienią i zimą - pisała Gilon w październiku 2025 r.

Zobacz także: Karolina Gilon chwali się luksusowym apartamentem. Przestronne wnętrza i ozdoba prosto z Meksyku!

Teraz Gilon ma wagę idealną

Za Gilon długa droga wypełniona zdrowym odżywianiem, ćwiczeniami i dbałością o sen. Wreszcie, po ponad roku od urodzenia syna, gwiazda przyznała, że czuje się świetnie we własnej skórze i ma wagę idealną - dla siebie. Modelka zwróciła uwagę na to, że nie wolno się porównywać, bo każde ciało jest inne.

66 kg. Mam 181 cm wzrostu. Aktualnie mam swoją ulubioną wagę. Nie sugerujcie się tym, proszę, bo każdy z nas ma inną budowę. Odpowiadam na to pytanie tylko dlatego, że bardzo często ono się pojawia, więc chcę zaspokoić waszą ciekawość. Pamiętajcie, że to są bardzo indywidualne kwestie, ok? - napisała Gilon na swoim profilu na Instagramie.

Trzeba przyznać, że ta waga jej pasuje. 36-latka pokazała się ostatnio w skąpym bikini. Jej brzuch jest płaski i lekko umięśniony, talia wąska, a ciało wysmuklone. Widać, że modelka i młoda mama w stroju kąpielowym czuje się pewnie, a o kompleksach już nie ma mowy.

Zobacz także: Karolina Gilon zoperowała biust. Pokazała zdjęcia przed i po operacji

Zobacz więcej zdjęć. Edyta Pazura ogoliła głowę na łyso u Łatwoganga! Wygląda pięknie

Karolina Gilon niedawno po raz pierwszy została mamą. Prezenterka zdradziła, czy pobiera 800+

