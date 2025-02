Karolina Gilon urodziła. Gwiazda Polsatu pokazała zdjęcia dziecka

Jeszcze przed porodem Karolina Gilon nie kryła, jak wielkie znaczenie miała dla niej płeć dziecka. W "Halo tu Polsat" z ekscytacją mówiła:

To chłopiec! Chłopiec, o którym marzyłam. Zawsze mówiłam, że jak będzie dziecko, to chciałabym mieć chłopca i jest!

Teraz jej marzenie stało się rzeczywistością. Karolina Gilon poinformowała na Instagramie, że została mamą! Pokazała przy tym zdjęcia ze szpitala, na których pozuje razem z maluszkiem oraz ukochanym! Okazuje się, że pierworodny gwiazdy przyszedł na świat pod koniec stycznia.

31.01.25 To zdecydowanie najważniejsza data w naszym życiu. Zostaliśmy rodzicami zdrowego, pięknego synka. Poród to fizycznie krótka droga do przebycia dla Maluszka, ale długa przygoda dla mamy - napisała Gilon.