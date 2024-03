Karolina Gilon pokazała swojego ukochanego! To finalista "Love Island"

Marcin Prokop ocenia karierę Filipa Chajzera: "Jest on człowiekiem trochę pogubionym". Doczeka się odpowiedzi?

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński oficjalnie są parą. O romansie modelki i prezenterki telewizyjnej z finalistą 7. edycji programu "Love Island" huczało od tygodni. Internauci szybko połączyli kropki i odkryli, że Karolina oraz Mateusz regularnie bywają w tych samych miejscach. Jednak sami zainteresowani długo nie puszczali pary z ust. Dzień po premierze 9. sezonu "Love Island" prowadząca Karolina Gilon z radością oznajmiła, że wybrankiem jej serca jest finalista 7. edycji Mateusz Świerczyński.

We wtorkowe południe Karolina Gilon postanowiła przerwać plotki i potwierdziła, że jest szczęśliwie zakochana u boku Mateusza Świerczyńskiego - finalisty 7. edycji "Love Island". Na swoim Instagramie opublikowała wzruszający post.

- Mama zawsze mówiła, że jak mnie strzeli to w najmniej oczekiwanym momencie.. I że będę wiedziała... tak jest.. wiem:) i wiem też, że dziś urodziny obchodzi osoba która w ciągu kilku miesięcy stała się moim najlepszym ziomkiem, przyjacielem, wsparciem, oaza spokoju, kochankiem, kompanem do podróży i wszystkich innych szaleństw :) i mimo, że obchodzi dziś parę wiosen mniej niż ja mam na swoim koncie to wiem, że trafiłam na dojrzałego faceta, który daje mi "święty spokoj" o jakim zawsze marzyłam w relacji. Dzięki Mati,że jesteś. I bądź jak najdłużej - możemy przeczytać pod zdjęciem.

