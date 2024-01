Nowy ukochany zabrał Karolinę Gilon do raju! Kwota zwala z nóg...

Małgorzata Tomaszewska ZACHOROWAŁA tuż przed porodem! "Nie wiem, co to jest"

Karolina Gilon z nowym chłopakiem na Malediwach

"Ja jestem kiepska w leżeniu "plackiem" (śmiech), dlatego takie aktywne wakacje, zamiast jednego resortu dla mnie idealna opcja. Zanudziłabym się! A tak można poznać fajnych, nowych ludzi i zobaczyć trochę więcej" - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Karolina Gilon.

Gwiazda "Love Island" i "Ninja Warrior" niedawno ujawniła, że jest zakochana i ma nowego chłopaka. To właśnie on zabrał ją na wymarzone wakacje i - co widać na zdjęciach - sprawił, że uśmiech nie schodził jej z twarzy! Modelka wygląda kwitnąco i ewidentnie miłość jej służy.

Wakacje na Malediwach - ile to kosztuje?

Jak udało nam się ustalić, koszt biletu dla jednej osoby wyniósł, jak udało nam się dowiedzieć, około 4500 tysiąca od osoby. Para udała się na wyjazd, na którym nie zatrzymują się na jednej wyspie, a podróżują po kilku. Organizacją ich czasu, posiłków i noclegów zajmuje się znajomy pary, który inkasuje za to 1500 dolarów tygodniowo, czyli około 6000 zł. Cena obejmuje noclegi, śniadania i lunche oraz wszystkie wycieczki na miejscu - w tym atrakcje takie jak wypływanie na rafę i nurkowanie, z czego chętnie korzystają.

"To był taaaaki czad. Ognisko na bezludnej wyspie, sup'y.. grill... i czego więcej chcieć do szczęścia?" - napisała Karolina Gilon na swoim Instagramie i cóż - trudno nie przyznać jej racji. "Malediwy to też mega miejsce co robienia beauty fot. Serio.. gdzie nie staniesz to jest świetne światło i piękne widoki. Jaram się max. Tak samo jaram się,że zrobiłam taka formę dzięki której na takich wakajkach czuję się ze sobą świetnie" - dodała pod innym wpisem. Formę oczywiście możemy podziwiać na licznych fotkach w skąpym bikini. Kilka miesięcy temu Karolina chwaliła się, że schudła dziesięć kilo dzięki zmianie stylu życia.

Ile schudła Karolina Gilon?

"Dieta to jest zmiana stylu życia. To nie jest tak, że powinniśmy sobie czegoś zabraniać, bo to wtedy nigdy nie wychodzi. Stwierdziłam, że będę jadła wszystko, na co mam ochotę, tylko w dużo mniejszych porcjach, ograniczając fast foody, których nie jem, ograniczając cukier" - mówiła w rozmowie z JastrząbPost. "To nie chodzi o to, że trzeba być chudym, tylko o to, żeby się fajnie ze sobą czuć, a już był taki moment, że czułam się ze sobą trochę gorzej" - dodawała. I to widać!

Zobacz również:

Karolina Gilon boryka się z uciążliwą przypadłością. "Staję się bardzo nerwowa, wręcz wybuchowa"

Karolina Gilon w obłędnie różowym total look'u. Wiosna na całego

To ona rywalizowała z Gilon o prowadzenie "Love Island"! "Sorry, ktoś był lepszy"