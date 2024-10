Karolina Gilon zadecydowała w sprawie nazwiska dziecka. Nietypowo

Karolina Gilon to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim show-biznesie. Zdobyła popularność jako prezenterka telewizyjna i modelka. Zyskała wielu fanów dzięki swoim występom, m.in. w programach takich jak „Love Island Polska”, gdzie pełni rolę prowadzącej, czy w reality show „Top Model”, które otworzyło jej drzwi do świata mediów. Pomimo popularności, Gilon stara się zachować część swojego życia prywatnego z dala od mediów. Jej życie uczuciowe, choć często było przedmiotem zainteresowania plotkarskich portali, pozostaje obszarem, o którym opowiada niewiele, dbając o swoje granice.

Odkąd jednak ujawniła swój związek z Mateuszem Świerczyńskim, uczestnikiem miłosnego show, które prowadzi, jest nieco bardziej otwarta w kwestii życia prywatnego. Wraz z partnerem oczekują pierwszego dziecka, czym podzieliła się z szeroką publicznością już jakiś czas temu. Przyszła mama promienieje radością i miłością, więc trudno dziwić się temu, ze chętnie opowiada o tym, co u niej się dzieje. W rozmowie z Pomponikiem zdradziła, że podjęła już pierwsze ważne decyzje dotyczące dziecka, a właściwie jego nazwiska. Okazuje się, że razem z partnerem postanowili, że potomek będzie nosił podwójne nazwisko.

Myślę, że tak jest fair. Będzie dwuczłonowe nazwisko: Gilon-Świerczyński. To wyszło w rozmowie, że nazwisko Gilon jest nazwiskiem, które niestety ma tylko moja rodzina w Polsce. Jak nie wezmę spraw w swoje ręce i nie przedłużę rodu, to nikt tego nie zrobi. Mój brat ma już prawie 40 lat i nie doczekałam się od niego dziecka... Przeciągamy to, żeby szło jak najdalej