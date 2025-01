Karolina Gilon to jedna z bardziej znanych polskich gwiazd. Jakiś czas temu celebrytka poinformowała wiernych fanów, że ona i jej ukochany spodziewają się pierwszego dziecka. 35-latka mimo tego, iż jest w zaawansowanej ciąży, jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Niedawno nawet wzięła udział w sesji zdjęciowej. Tym razem modelka pokazała się w wydaniu topless.

Zobacz też: Karolina Gilon przeszła spektakularną metamorfozę. 12 lat temu wyglądała zupełnie inaczej

Karolina Gilon na instagramowym koncie zaprezentowała kilka kadrów z sesji zdjęciowej, do której zapozowała topless. Modelka oraz prowadząca show "Love Island" na fotkach pokazała się w granatowych jeansach, a także szarych dresach.

Zobacz też: Karolina Gilon pokazała krągły brzuszek. Gwiazda ujawniła płeć dziecka

W opisie fotografii Karolina wyjawiła, że nie może uwierzyć w to, że jej brzuch jest już tak duży. Dodatkowo wyjawiła, że w pełni czuje się już mamą. Instynkt macierzyński kiełkował w niej dziewięć miesięcy. Gwiazda Polsatu czeka już tylko na to, aby maluch pojawił się na świecie.

Poród na dniach a ja patrzę na tę kobietę na zdjęciu z tym pięknym brzuchem i wciąż przecieram oczy... czy to ja? Naprawdę? Nigdy nie sądziłam, że stanę przed obiektywem pozując do pamiątkowej, ciążowej sesji a dziś całą sobą czuję się już matką. Czuję jak okres tych 9 miesięcy był mi potrzebny, aby poczuć instynkt i gotowość do najważniejszej roli mojego życia. Czekamy na Ciebie Bobasie - napisała Karolina Gilon na swoim instagramowym koncie.