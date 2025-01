Eurowizja 2025. Znamy finalistów polskich preselekcji! Wśród nich nie ma Sary James. To wy wybierzecie zwycięzcę

Karolina Gilon uwielbia zaskakiwać swoich wiernych fanów. Jakiś czas temu gwiazda Polsatu została pierwszy raz mamą, co chętnie relacjonuje w swoich mediach społecznościowych. 35-latka jest zachwycona swoją nową rolą. Pokazuje, jak wygląda wychowanie maluszka oraz jak sobie radzi, jako świeżo upieczona mama. Niedawno wzięło ją jednak na wspominki.

Karolina Gilon przeszła spektakularną metamorfozę

Karolina Gilon nie zawsze wyglądała tak, jak teraz. Była blondynką z krótkimi włosami, ponętną szatynką i brunetką. Niedawno zaprezentowała jednak to, jak wyglądała ponad 12 lat temu. Zmiana jest ogromna! Kiedy Karolina miała bardzo krótkie włosy, w których wyglądała równie dobrze, co w długich. Kto wie, może niedługo wróci do takiego uczesania.

À propos krótkiej fryzury. Spokojnie niee. Nie zetnę. Przynajmniej jeśli nie będzie takiej potrzeby - powiedziała na InstaStories Karolina Gilon.

Na kolejnych storiesach gwiazda zaprezentowała fotki, które wykonane były 12 lat temu. Trzeba przyznać, że celebrytka wyglądała na nich tak samo dobrze, jak teraz.

Właśnie mi przypomniano, że przecież 12 lat temu również ścięłam się na "chłopaka" - napisała wyraźnie zadowolona Karolina.

Karolina Gilon - życie prywatne

Karolina Gilon od jakiegoś czasu tworzy szczęśliwy związek z Mateuszem Świerczyńskim. Ich relacja zaczęła się po zakończeniu nagrań do show "Love Island". Mateusz jest młodszy od Karoliny. Para długo ukrywała swój związek przed mediami, jednak w końcu potwierdzili plotki, że są razem. Zakochani doczekali się również wspólnej pociechy.

Nigdy nie patrzę na mężczyzn w trakcie trwania programu na zasadzie potencjalnego partnera dla mnie. Nigdy tak nie było. Przenigdy. Ja wręcz, że oddzielam się od nich ścianą, że takie myśli nie przechodzą mi przez głowę, a to, co się dzieje po programie... Człowiek jest człowiekiem, uczucia są uczuciami i różne tam, wiesz, rzeczy chodzą po głowie - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami Radio Eska.

