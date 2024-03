Dieta to jest zmiana stylu życia. To nie jest tak, że powinniśmy sobie czegoś zabraniać, bo to wtedy nigdy nie wychodzi. Stwierdziłam, że będę jadła wszystko, na co mam ochotę, tylko w dużo mniejszych porcjach, ograniczając fast foody, których nie jem, ograniczając cukier - powiedziała w rozmowie z "Plejadą".