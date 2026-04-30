Krzysztof Gojdź nie rozumie, jak Polacy dają radę z rosnącymi cenami. Wskazał kwotę, jaką powinni zarabiać, aby godnie żyć!

Gojdź żyje w luksusach. Ale zerka na ceny!

Krzysztof Gojdź na co dzień bryluje między Warszawą a Nowym Jorkiem. Choć nie oszczędza i żyje na bogato, to nie gryzł się w język, gdy spytano go o polskie ceny. Wypalił wprost: w Polsce jest za drogo! I mówi to człowiek sukcesu, który opiekuje się gwiazdami światowego formatu i obraca się w towarzystwie milionerów. W USA dorobił się fortuny, a luksus to dla niego codzienność. Kilka lat temu przyznał nawet, że mógłby nie pracować do końca życia. Ale kiedy wraca do Polski… mina mu rzednie. Wszystko przez ogromne koszty utrzymania.

Bardzo drogo jest. Kiedy jestem raz w Polsce na kilka miesięcy, to jest olbrzymia różnica - stwierdził ostatnio w rozmowie z Plotkiem.

Według Gojdzia polskie ceny gonią amerykańskie, niestety zarobki już nie:

To są praktycznie te same ceny, które mamy w Nowym Jorku czy w Los Angeles, ale zarobki są oczywiście inne.

Gojdź nie rozumie, jak Polacy dają radę

Gojdź nie kryje oburzenia:

Nie wiem, jak wy, młodzi ludzie, dajecie radę, bo zarabiając te kilka tysięcy czy nawet dziesięć tysięcy, jest ciężko w takiej Warszawie się utrzymać.

Ile powinni zarabiać Polacy, nie tylko młodzi, aby móc się utrzymać i pozwolić sobie choćby na drobne, codzienne przyjemności? Lekarz gwiazd rzucił konkretną kwotą. Problem w tym, że podobne zarobki w naszym kraju to wciąż rzadkość. Według niego dziś, by żyć na poziomie, trzeba zarabiać nawet 15–20 tysięcy złotych miesięcznie.

15-20 tys. zł to możesz faktycznie godnie żyć. Kiedyś mówiłem, jeszcze rok temu, że dziesięć tysięcy złotych, ale to już nie dziś... - stwierdził Gojdź, który bacznie analizuje koszty życia w Polsce.

Ma rację?

32