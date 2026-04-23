Gojdź mówi, jak chcą wyglądać Polki. Przychodzą z fotkami Dody i Rozenek-Majdan

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-04-23 12:34

Kto wyznacza kanony piękna w Polsce? Krzysztof Gojdź nie ma wątpliwości - kobiety inspirują się konkretnymi gwiazdami i… często same wpędzają się w kompleksy! Jego słowa wywołały spore poruszenie.

Gojdź mówi, jak chcą wyglądać Polki. Przychodzą z fotkami Dody i Rozenek-Majdan
Galeria zdjęć 30

Tak wygląda praca lekarza medycyny estetycznej w Polsce

Znany lekarz medycyny estetycznej od lat pracuje zarówno z Polkami, jak i klientkami z zagranicy. Dzięki temu może porównać podejście do wyglądu i zabiegów w różnych częściach świata. W najnowszej rozmowie zdradził, jakie różnice widzi i kto jego zdaniem ma największy wpływ na to, jak Polki postrzegają siebie.

Gojdź mówi, jak chcą wyglądać Polki. Przychodzą z fotkami Dody i Rozenek-Majdan!

Krzysztof Gojdź nie owija w bawełnę - według niego Polki znacznie częściej niż inne kobiety doszukują się u siebie niedoskonałości. Jak podkreśla, wiele pacjentek przychodzi do gabinetu już z gotową listą problemów, które w rzeczywistości często są ledwo zauważalne.

Dla porównania przywołuje Amerykanki, które mają zupełnie inne podejście. Nawet jeśli nie wpisują się w kanony idealnej sylwetki, zachowują wysoką pewność siebie i akceptację własnego ciała. To kontrast, który szczególnie rzuca się w oczy w jego codziennej pracy.

Różni się tym, że Polska może bardziej dyskutuje ze mną to, co ja zaproponuję. Polki niestety, o właśnie, to wam dziewczyny powiem, wpędzają się same w kompleksy, albo wyszukują sobie kompleksy. Amerykanka, nawet jeżeli jest przy tuszy, nawet jeżeli ma cellulit, taki głęboki, że pół palca włożysz, to i tak ona uważa, że jest najpiękniejszą kobietą na świecie - mów Krzysztof Gojdź.

Lekarz zwrócił też uwagę na rolę celebrytów w kształtowaniu trendów. W Polsce od lat pojawiają się te same nazwiska, które stają się punktami odniesienia dla wielu kobiet. Wśród nich wymienił m.in. Dodę, Małgorzatę Rozenek-Majdan oraz Natalię Siwiec. To właśnie ich wygląd, styl i medialna obecność wpływają na to, jakie oczekiwania wobec siebie mają jego pacjentki.

Z Polski? Zawsze to będzie, oczywiście Doda. Teraz, na pewno pani Rozenek. Kiedyś Natalia Siwiec - mówi dziennikarzowi "Świata Gwiazd" Krzysztof Gojdź.

Zobacz naszą galerię: Gojdź mówi, jak chcą wyglądać Polki. Przychodzą z fotkami Dody i Rozenek-Majdan

Gojdź mówi, jak chcą wyglądać Polki. Przychodzą z fotkami Dody i Rozenek-Majdan
Galeria zdjęć 30
Sonda
Super Express Google News
Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DODA
Małgorzata Rozenek-Majdan
KRZYSZTOF GOJDŹ