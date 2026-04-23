Doda zadzwoniła do Justyny Steczkowskiej na streamie Łatwoganga. Miała dla niej specjalne zadanie

Adrian Rybak
2026-04-23 11:10

Doda wzięła udział w charytatywnej transmisji influencera Łatwoganga, dedykowanej dzieciom chorym na nowotwory. W trakcie relacji widzowie rzucili artystce wyjątkowe wyzwanie, namawiając ją do telefonu do Justyny Steczkowskiej. Wokalistka błyskawicznie podjęła rękawicę. Gwiazda znana z Eurowizji odebrała połączenie, po czym otrzymała od dzwoniącej niespodziewane zadanie.

Doda aktywnie wsparła zbiórkę funduszy organizowaną przez Łatwoganga na rzecz najmłodszych pacjentów onkologicznych. Wokalistka od startu kariery udziela się w podobnych projektach społecznych, wizytując szpitale i promując dawstwo szpiku. Jej obecność w największej obecnie krajowej inicjatywie dobroczynnej to naturalny krok. Celebryci pomagają twórcy w realizacji dziewięciodniowej relacji zasilającej konto walki z rakiem. W trakcie tego wydarzenia Doda otrzymała nietypowe zadanie polegające na skontaktowaniu się z Justyną Steczkowską. Oglądający zażyczyli sobie, by panie wspólnie wykonały eurowizyjny utwór „Gaja”.

ZOBACZ TAKŻE: Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska będą dzielić scenę w Opolu! Wojna na "eurowizyjne" hity?

Niespodziewany kontakt zdezorientował Justynę Steczkowską, która początkowo nie pojęła celu rozmowy. Piosenkarka założyła, że dzwoniąca oczekuje włączenia wideo, tymczasem sama miała na sobie domowe ubranie.

„Wiesz co, siedzę w domu, wróciłam z pracy. Właśnie szłam spać, ale dobra, już czekaj. Zbiorę się w sobie, bo siedzę w piżamie. Może być w piżamie?”

Doda błyskawicznie uspokoiła rozmówczynię, tłumacząc, że to wyłącznie tradycyjna rozmowa głosowa.

„Teraz mam zaśpiewać "twoje imię Gaja". Wiesz o co chodzi, bo to też musisz zaśpiewać”

instruowała Doda, przekręcając przy okazji tekst słynnego przeboju swojej rozmówczyni. Ostatecznie zadanie zakończyło się wielkim sukcesem, a obie wokalistki wspólnymi siłami wykonały urywek piosenki „Gaja”. Nagranie z tej sytuacji zostało udostępnione poniżej.

Zbiórka Łatwoganga na chore dzieci bije rekordy

Impulsem do działania dla Łatwoganga był utwór wydany przez Bedoesa 2115 we współpracy z chorą na nowotwór dziewczynką. Twórca postanowił uruchomić specjalną transmisję na żywo, dedykowaną gromadzeniu funduszy na leczenie małoletnich pacjentów. Według założeń internetowa relacja potrwa dziewięć dni, a jej pierwotny próg finansowy wynosił pół miliona złotych. Ten wynik został jednak zrealizowany ze sporym wyprzedzeniem. W obecnej chwili stan konta zbiórki wskazuje zawrotną kwotę ponad 5,5 miliona złotych!

