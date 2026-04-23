Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska będą dzielić scenę w Opolu! Wojna na "eurowizyjne" hity?

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
Julita Buczek
Julita Buczek
2026-04-23 5:00

Jak udało się ustalić "Super Expressowi", dwie reprezentantki Polski na Eurowizji - Justyna Steczkowska (53 l.), która w ubiegłym roku zajęła 14. miejsce i Alicja Szemplińska (23 l.), która w tym roku wystąpi w naszych barwach w Wiedniu, zaśpiewają dla publiczności na festiwalu w Opolu.

Gwiazdy Eurowizji w Opolu
Gwiazdy Eurowizji w Opolu Gwiazdy Eurowizji w Opolu Gwiazdy Eurowizji w Opolu Gwiazdy Eurowizji w Opolu
Starcie gigantów na jednej scenie! Opole 2026 zapowiada się spektakularnie

Jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w kraju powraca w wielkim stylu. Opolska scena ponownie przyciągnie największe nazwiska polskiej estrady, a organizatorzy już teraz zdradzają pierwsze szczegóły programu. Widzowie mogą szykować się na koncerty, które połączą pokolenia artystów i różne muzyczne style - od popu, przez rock, aż po bardziej eksperymentalne brzmienia.

Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska będą dzielić scenę w Opolu! Wojna na "eurowizyjne" hity?

Najwięcej emocji budzi konkurs "Premiery", w którym o główną nagrodę powalczą znani i lubiani artyści. Na scenie zobaczymy m.in. Sebastiana Fabijańskiego, Patrycji Markowskiej oraz Michała Wiśniewskiego. Każde z nich reprezentuje zupełnie inny styl i sceniczne podejście, co zapowiada wyjątkowo zaciętą rywalizację.

Organizatorzy nie powiedzieli jednak jeszcze ostatniego słowa. Jak udało się nam ustalić, lista artystów nie jest zamknięta, a na scenie pojawi się jeszcze więcej znanych nazwisk. Wśród nich ma znaleźć się Justyna Steczkowska, która od lat uznawana jest za jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej muzyki.

Ogromne zainteresowanie wzbudza również występ Alicji Szemplińskiej. Artystka pojawi się w Opolu zaledwie kilkanaście dni po finale Eurowizja 2026 w Wiedniu, co tylko podgrzewa atmosferę wokół jej występu. Fani zastanawiają się, czy wróci na krajową scenę jako międzynarodowa triumfatorka i jak poradzi sobie po ogromnym medialnym zainteresowaniu.

Tegoroczna edycja 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu 2026 zapowiada się jako jedno z najgorętszych wydarzeń muzycznych roku. Zderzenie doświadczenia, świeżości i różnych muzycznych światów sprawia, że emocje sięgają zenitu jeszcze przed rozpoczęciem festiwalu. Jedno jest pewne - Opole ponownie przyciągnie przed telewizory miliony widzów, a scena zamieni się w prawdziwą muzyczną arenę.

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026
Gwiazdy Eurowizji w Opolu
