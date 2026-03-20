Doda nie wróży sukcesu Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Mocne słowa gwiazdy

Alicja Szemplińska polską reprezentantką na Eurowizji 2026

W bieżącym roku to Alicja Szemplińska będzie dumnie reprezentować Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji. Piosenkarka, która pierwotnie została wytypowana do tej roli w 2020 roku, triumfowała w krajowych preselekcjach z utworem "Pray" i to ona zaprezentuje się w maju na scenie w Wiedniu. Zagraniczni fani w bardzo pozytywny sposób oceniają polską propozycję, a niektórzy komentujący wręcz porównują młodą wokalistkę do samej Beyonce.

Swoje zdanie na temat konkursowej piosenki Alicji wyraziła również Doda. Artystka, która podobnie jak Szemplińska pochodzi z Ciechanowa, niedawno zadeklarowała, że na znak protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie, nie zamierza śledzić tegorocznej edycji. Pomimo tego postanowienia gwiazda przesłuchała singiel młodszej koleżanki i w najnowszym wywiadzie wystawiła mu dość ostrą recenzję. Według Rabczewskiej, która prywatnie jest wielką miłośniczką Eurowizji, piosenka "Pray" może nie odnieść oczekiwanego sukcesu. Artystka wymieniła też powody swojej oceny.

Doda nie wróży sukcesu Alicji Szemplińskiej

W wywiadzie udzielonym portalowi Pomponik Doda przeanalizowała eurowizyjne szanse Alicji Szemplińskiej. W opinii doświadczonej piosenkarki utwór "Pray" raczej nie zawojuje konkursu. Doda przewiduje, że polska propozycja ma marne szanse na znalezienie się w czołowej dwudziestce.

"Nie sądzę, żebyśmy byli w pierwszej dwudziestce. Nie jest wpadający w ucho, nie jest nośny, nie jest piosenką, która jest łatwa do powtórzenia. To jest niestety case Justyny, która miała perfekcyjne show, a jednak piosenka była ciężka do powtórzenia dla widza, który słyszał ją przez trzy minuty" - oceniła.

Doda komplementuje możliwości wokalne Alicji Szemplińskiej

Piosenkarka zaznaczyła jednocześnie, że mocno kibicuje Alicji, pochodzącej z tego samego miasta co ona, i z dużym uznaniem wypowiada się o jej talencie wokalnym.

"Mimo że nie będę oglądać Eurowizji w tym roku, to i tak bardzo trzymam kciuki za Polskę i za Alicję, bo pochodzi z mojego miasta. Jest bardzo utalentowaną osobą, ma rewelacyjną barwę, to niesamowita wokalistka. Ja bym posłała ją z inną [piosenką]" - dodała.

