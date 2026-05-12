Reprezentantka Bułgarii na Eurowizji wygląda niemal jak Fagata?! "Bangaranga" powalczy o sukces w Wiedniu

Po trzech edycjach przerwy Bułgaria ponownie pojawi się na scenie Eurowizji. Publiczny nadawca BNT zorganizował pierwsze od 13 lat telewizyjne preselekcje, które składały się aż z trzech etapów. W projekcie uczestniczyli znani artyści bułgarskiej sceny muzycznej, a ostateczny wybór padł na DARĘ.

Piosenkarka zdobyła największe poparcie zarówno jury, jak i widzów. Jej utwór "Bangaranga" okazał się bezkonkurencyjny.

Kim jest DARA - reprezentantka Bułgarii na Eurowizji 2026?

DARA, a właściwie Darina Yotova, urodziła się 9 września 1998 roku w Warnie. Popularność zdobyła już jako nastolatka dzięki udziałowi w bułgarskiej edycji programu "X Factor". Choć zajęła tam trzecie miejsce, udział w show otworzył jej drogę do kariery.

W kolejnych latach stała się jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia w Bułgarii. Kilka jej singli trafiło na szczyty list przebojów, a sama artystka regularnie pojawia się także w telewizji.

Od 2021 roku Dara jest jurorką w bułgarskiej wersji "The Voice". Wystąpiła również w programie "Kato dve kapki voda", odpowiedniku "Twoja twarz brzmi znajomo", a w 2024 roku zajęła drugie miejsce w bułgarskim "Tańcu z Gwiazdami".

W sieci szybko pojawiły się komentarze dotyczące jej wyglądu. Część internautów zauważyła podobieństwo między DARĄ a Fagatą. Pojawiają się też komentarze z porównaniami bułgarskiej artystki do polskiej influencerki Klaudii Sadownik.

"Bangaranga" z bałkańskim klimatem

"Bangaranga" to energetyczny numer utrzymany w klimacie dance popu z wyraźnymi bałkańskimi inspiracjami. Utwór łączy język angielski i bułgarski, co wielu fanów Eurowizji uznało za mocny punkt propozycji.

Przy produkcji pracował m.in. Dimitris Kontopoulos, kompozytor dobrze znany fanom konkursu. Tworzył wcześniej takie eurowizyjne utwory jak "You’re The Only One", "Sugar", "Shady Lady" czy "Liar".

Kiedy Eurowizja 2026?

Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu po zwycięstwie Austrii i JJ-a z utworem "Wasted Love". Koncerty półfinałowe zaplanowano na 12 i 14 maja, a finał odbędzie się 16 maja 2026 roku.

DARA wystąpi w pierwszej połowie drugiego półfinału Eurowizji 2026, który odbędzie się 14 maja. Bułgaria liczy, że po powrocie do konkursu uda się jej ponownie awansować do wielkiego finału.

