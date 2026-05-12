Adam Stachowiak dopiero co przyjął chrzest. Teraz mówi wprost o APOSTAZJI. Co się stało?

Adam Stachowiak niedawno przyjął chrzest

Adam Stachowiak, wokalista znany z "The Voice od Poland", został ochrzczony jako 27-latek.

Przyjąłem Chrzest Św. po 27 latach i narodziłem się na nowo, a wszystko to za sprawą drogi, którą przeszedłem w ostatnich latach. To była długa droga, pełna pytań, poszukiwań i głębokich przemian - informował w sieci na początku 2025 r.

Tego samego dnia Stachowiak został mężem! Wziął ślub kościelny ze swoją ukochaną, z którą był od dekady. Małżonkowie wspólnie wychowywali dwie córki.

Zachęcałaś mnie do odwagi, do ryzyka, kiedy trzeba było podjąć decyzję, która wymagała wiary. Jesteś moim aniołem stróżem, moją miłością i - wreszcie mogę to powiedzieć - moją SAKRAMENTALNĄ ŻONĄ na wieki wieków - pisał wokalista.

Niestety, już na początku tego roku małżonkowie przeszli kryzys - Adam wyznał swoją niewierność. Okazuje się jednak, że oboje będą starali się uratować łączącą ich relację. Relacja artysty z Bogiem ma się dużo gorzej. Stachowiak wspomniał o apostazji, czyli oficjalnym odejściu z Kościoła katolickiego.

Zobacz także: Stachowiak jednak nie rozstaje się z żoną. Fani wietrzą starannie zaplanowaną intrygę

Stachowiak wprost mówi o apostazji. Co się stało?

Na początku maja Stachowiak postanowił otworzyć się przed swoimi fanami. Wyznał, że zaczął nowe życie i już nie musi udawać. Jego nowa rzeczywistość oznacza również odejście od Boga. Wokalista jest zawiedziony Kościołem.

Od jakiegoś czasu uczę się siebie od nowa. Nowe mieszkanie, mniej ludzi, podróże, które coś we mnie otwierają, teksty, w których nie muszę nikogo udawać... Przez lata spełniałem oczekiwania innych, oddając po kawałku własną tożsamość - zaczął Stachowiak.

I dodał:

Myślałem, że Bóg wypełni pustkę, którą od lat noszę w sobie, ale zawiodłem się na tym, co dzieje się w Kościele, szczerze - dziś w sumie zastanawiam się nad apostazją. Cały czas szukam własnej drogi, starając się przy tym być dobrym człowiekiem i najlepiej, jak umiem, wypełniać swoje role. A przecież gdzieś pod tym wszystkim wciąż spał artysta. Dobrze, że jeszcze pamiętam, kim byłem wcześniej.

Zobacz także: Ślub kościelny i narodziny trzeciego dziecka, a teraz szokujący rozwód. Fani gwiazdy "The Voice of Poland" nie dowierzają!

Zobacz więcej zdjęć. Zosia Cieszyńska, córka Lenskiej i Cieszyńskiego, kończy 15 lat. Jest taka młoda, a już budzi kontrowersje

Wywiad z Adamem Stachowiakiem

57