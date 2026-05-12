Brylowali razem na finale "Tańca z Gwiazdami". Piękna miss zdradza, co naprawdę łączy ją z Michałem Koterskim

Michał Koterski po rozstaniu układa sobie życie na nowo

Na początku września Marcela Leszczak (33 l.) potwierdziła plotki o rozstaniu z Michałem Koterskim (46 l.). Para, która wychowuje razem synka, ma za sobą kilka kryzysów, ale tego nie raczej nie uda im się pokonać. Do sądu trafił już bowiem pozew rozwodowy. Według medialnych doniesień złożyła go modelka.

Byli partnerzy unikają komentowania kulis rozstania. Zapewniali za to, że ich związek zakończył się w zgodzie i chcą pozostać w dobrych relacjach m.in. przez wzgląd na 8-letniego synka. Od pewnego czasu Marcela Leszczak układa sobie życie u boku biznesmena z Gdyni. Modelka chętnie chwali się wspólnymi wyjazdami.

Michał Koterski również nie spędza czasu samotnie. Podczas jednego z wyjazdów nad morze pochwalił się nowym zegarkiem, a uwagę jego fanów zwróciła kobieca dłoń. Podczas minionych świąt Wielkanocnych został przyłapany w Sopocie z tajemniczą brunetką. Para po romantycznym spacerze wróciła do luksusowego hotelu.

Maja Klajda zdradza, co łączy ją z Michałem Koterskim

W niedzielę, 10 kwietnia odbył się finał osiemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Michał Koterski był jedną z wielu gwiazd, które zasiadły na widowni. Aktor kibicował swojemu przyjacielowi Sebastianowi Fabijańskiemu. I nie był sam. Towarzyszyła mu Maja Klajda, Miss Polonia z 2024 roku.

Było widać, że świetnie czują się w swoim towarzystwie, a wiele osób zastanawiało się czy to ona jest tajemniczą brunetką z Sopotu. 23-letnia piękność postanowiła odnieść się do tych doniesień. W rozmowie z Plejadą wyznała, co tak naprawdę łączy ją z gwiazdorem.

Nie komentuję swojego życia prywatnego, ale w tym przypadku mogę jedynie potwierdzić, że doniesienia o naszym związku są nieprawdziwe. Jesteśmy kolegami - powiedziała Maja Klajda.

Michał Koterski przedstawił swoją towarzyszkę Krzysztofowi Ibiszowi oraz Edwardowi Miszczakowi. Czy piękna miss wkrótce zawiruje na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"?

