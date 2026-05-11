Michał Koterski brylował w towarzystwie 23-letniej miss. To tajemnicza brunetka z Sopotu?

"Taniec z Gwiazdami" 18: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz z Kryształową Kulą

W niedzielę wieczorem poznaliśmy zwycięską parę osiemnastego sezonu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Po raz pierwszy w historii polskich edycji w aż cztery pary zmierzyły się podczas ostatecznej rywalizacji. Decyzją widzów w ostatnim odcinku zameldowali się Sebastian Fabijański i Julia Suryś oraz Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Z kolei jurorzy lekko nagięli regulamin i zaprosili z dogrywki do finału dwie pary - Paulinę Gałązkę i Michała Bartkiewicza oraz Magdalenę Boczarską i Jacka Jeschke.

Wszyscy uczestnicy finału prezentowali naprawdę wysoki poziom. Wszyscy finaliści za swoje tańce zostali nagrodzeni najwyższymi notami. Widzów "Tańca z Gwiazdami" czekała więc trudna decyzja. Jednak pod tym względem zasady są nieubłagane i tylko jedna para mogła. Ostatecznie Kryształową Kulę otrzymali Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Dla pięknej tancerki jest to trzecie zwycięstwo w programie. Tyle samo razy na pierwszym miejscu podium stawał jej mąż, Jacek Jeschke.

Michał Koterski z piękną miss na finale "Tańca z Gwiazdami"

Pozostali uczestnicy oraz ich fani musieli przełknąć gorzką pigułkę. Swoje niezadowolenie z werdyktu wyrażali szczególnie wielbiciele Sebastiana Fabijańskiego. Za aktora mocno trzymał kciuki kolega z branży - Michał Koterski (46 l.). Gwiazdor aktywnie wspierał znajomego w mediach społecznościowych. Pojawił się również na widowni podczas finału "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Miał ze sobą transparent, który pomagała mu nieść piękna brunetka!

Wszyscy od razu zwrócili uwagę na piękność u boku aktora. Nie jest tajemnicą, że Koterski po ubiegłorocznym rozstaniu z Marcelą Leszczak układa sobie życie na nowo. Chociaż nie opowiada o nowym związku, to kilka razy zamieścił na Instagramie znaki, że nie jest już sam. Z kolei podczas minionych świąt wielkanocnych został przyłapany na romantycznym spacerze z tajemniczą brunetką. Zatrzymali się razem w luksusowym hotelu w Sopocie.

Maja Klajda i Michał Koterski: Co ich łączy?

Pojawienie się u boku prowadzącego "Kocham Cię, Polsko" nowej kobiety wywołało sporo zamieszania. Jego fani próbują odkryć kim jest jego nowa miłość. Nic więc dziwnego, że po jego niedzielnym wyjściu w sieci zawrzało.

Co ciekawe, jego towarzyszka nie jest osobą anonimową. To Maja Klajda (23 l.), która w 2024 roku zdobyła tytuł Miss Polonia. Przed rokiem reprezentowała Polskę podczas konkursu Miss World i znalazła się w ścisłym finale konkursu. Ostatecznie zajęła trzecie miejsce i została II Vice Miss. Została za to uznana za najpiękniejszą Europejkę i może z dumą nosić tytuł Miss World Europe!

Nie wiadomo, czy to właśnie Klajda jest tajemniczą kobietą z Sopotu. Widać jednak było, że miss i aktor bardzo dobrze czują się w swoim towarzystwie. Czy to tylko przyjaźń, a może coś wiecej?

