To prawdziwa królowa "Tańca z Gwiazdami"! Kryształową Kulę zdobywa co pięć lat!

Ponad dwadzieścia lat "Tańca z Gwiazdami" na ekranie

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Pierwszy odcinek miał swoją premierę 16 kwietnia 2005 roku. Przez dwie dekady program przeszedł kilka zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN.

Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie, gdzie rozgościł się na dobre. Decyzją Edwarda Miszczaka w 2023 roku show zostało chwilowo zawieszone, a wiosną 2024 widzowie ponownie tłumnie zasiedli przed ekranami, by kibicować swoim ulubieńcom.

"Taniec z Gwiazdami" 18. To oni zdobyli Kryształową Kulę!

Pod wodzą Polsatu zmienił się skład jurorów, a ze starej gwardii pozostała jedynie Iwona Pavlović. Do ekipy "Tańca z Gwiazdami" dołączyli również nowi trenerzy, w tym Michał Kassin, Julia Suryś, Daria Syta czy Hanna Żudziewicz. Obecnie najpopularniejsi tancerze i tancerki sami mają już status gwiazd. Do tego, decyzją Polsatu taneczny partner zwycięzcy również otrzymuje własną Kryształową Kulę oraz nagrodę pieniężną.

Wygrana w programie to ogromne wyróżnienie nie tylko dla uczestników show, ale również i tancerzy! W niedzielny wieczór do grona zwycięzców dołączyli Gamou Fall oraz Hanna Żudziewicz. Dla pięknej tancerki to trzecie zwycięstwo w programie. Tym samym dogoniła... swojego męża, który również trzy razy doprowadzał swoje partnerki na pierwsze miejsce podium.

Hanna Żudziewicz: Królowa "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami"

Hanna Żudziewicz miała zaledwie sześć lat, gdy rozpoczęła treningi tańca towarzyskiego. Lata pracy sprawiły, że osiągnęła najwyższą klasę taneczną "S" w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Razem z Jackiem Jeschke wygrali kilka prestiżowych konkursów, w tym turniej Blackpool Dance Festival 2011 czy Mistrzostwa Świata w Tańcach Standardowych 2011.

Do "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" dołączyła w 2014. Na parkiecie partnerowali jej: Mateusz Banasiuk, Marcin Najman, Izuagbe Ugonoh, Robert Wabich, Robert Koszucki, Adam Małczyk, Sylwester Wilk, Piotr Mróz, Filip Chajzer, Filip Bobek i Gamou Fall.

Przed rozpoczęciem osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" miała na swoim koncie dwie wygrane. Jesienią 2016 roku, w szóstej edycji show, zwyciężyła razem z Robertem Wabichem. Pięć lat później (w dwunastej edycji) wygrała w parze z Piotrem Mrozem. Od minionej niedzieli może nazywać się rekordzistką tanecznego show! Hanna Żudziewicz i Gamou Fall w pięknym stylu podbili serca widzów oraz jurorów. Tancerka do małżeńskiej puli dołożyła szóstą Kryształową Kulę.

