Magdalena Boczarska pokazała się w bieliźnie w finale "Tańca z Gwiazdami". Po jej występie Julia Wieniawa płakała

Magdalena Boczarska od pierwszego odcinka była typowana na jedną z faworytek 18. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Aktorka kojarzona z poważnymi rolami filmowymi na parkiecie pokazała zupełnie inną twarz - i wyjątkowo wysoki poziom. W finale zaserwowała widzom prawdziwy spektakl taneczny.

Bielizna, cisza i emocje nie do udźwignięcia

Freestyle w wykonaniu Magdaleny Boczarskiej i Jacka Jeschke był czymś więcej niż tańcem. Aktorka weszła na parkiet w szlafroku, ale choreografię rozpoczęła w samej bieliźnie. W studiu panowała przejmująca cisza. Później przyodziała czerwoną sukienkę, a na parkiecie towarzyszył jej m.in. Mateusz Banasiuk. Emocjonalna, teatralna w każdym geście etiuda przykuła uwagę widowni od pierwszych sekund. Kamera uchwyciła łzy na twarzy Julii Wieniawy - i nie była jedyną osobą, która nie potrafiła się powstrzymać.

Jurorzy nie szczędzili pochwał dla Magdy Boczarskiej

Jurorzy byli pod wrażeniem ostatniego tańca Magdaleny Boczarskiej. Aktorka i jej partner otrzymali owacje na stojąco. Para otrzymała maksymalną liczbę punktów.

Jak stanęłaś, była taka krzycząca cisza. Byłaś taka bezbronna

- zachwycał się Tomasz Wygoda.

Uznanie wyraził także Rafał Maserak:

Jeszcze targają mną emocje. Mieliśmy igrzyska taneczne, a teraz mamy teatr tańca w Telewizji Polsat. Warto było czekać te 10 tygodni, żebyś pokazała to, co pokazałaś teraz na parkiecie. Ja aż cały wstawałem, unosiłem się...

Taki moment w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zdarza się rzadko - kiedy show przestaje być show, a zaczyna być czymś, o czym się pamięta długo po wyłączeniu telewizora. Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke zaserwowali widzom wyjątkowy taneczny spektakl.

