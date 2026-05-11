Kontrowersje wokół polskiego "Love is Blind". To zarzucają Polakom fani show

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-05-11 10:05

5. odcinków "Love Is Blind: Polska" wywołały ogromne poruszenie nie tylko w Kraju nad Wisłą, ale również zagranicą. W końcu ten format ma fanów na całym świecie. Mimo to, większość z nich nie ukrywa swojego rozczarowania - na wielu forach powstają wątki, gdzie pojawia się sporo zarzutów. Nie tylko do formatu, ale również Polaków. Co zarzucają uczestnikom?

Love is Blind Polska 1-5 odcinki
Love is Blind Polska 1-5 odcinki Love is Blind Polska 1-5 odcinki Love is Blind Polska 1-5 odcinki Love is Blind Polska 1-5 odcinki
Galeria zdjęć 23

Love is Blind - o co chodzi w formacie? 

Love is Blind (Miłość jest ślepa) to hitowy format reality show od Netflixa, który sprawdza, czy głębokie uczucie może narodzić się bez kontaktu wzrokowego. Uczestnicy: single i singielki przebywają w oddzielnych pokojach, tzw. „kapsułach”, gdzie mogą ze sobą jedynie rozmawiać. Nie widzą swojej twarzy, sylwetki ani stylu ubierania, bazując wyłącznie na emocjonalnej więzi i wspólnych wartościach.

Prawdziwy test zaczyna się, gdy para zdecyduje się na zaręczyny - dopiero wtedy dochodzi do pierwszego spotkania twarzą w twarz. Następnie narzeczeni wyjeżdżają na wspólne wakacje, zamieszkują razem i poznają swoje rodziny. Finałem jest ceremonia ślubna, podczas której przed ołtarzem muszą odpowiedzieć na kluczowe pytanie: „czy miłość faktycznie jest ślepa?”. Pierwowzór powstał w USA, ale są również jego odłamy w m.in. Niemczech, Francji, Japonii czy Brazylii. 

Zofia Zborowska o relacji z ukochanym mężem. Tak dba o relacje z Andrzejem Wroną
Sonda
Czy obejrzysz "Love is Blind: Polska"?

Największe kontrowersje wokół "Love is Blind: Polska"

Mało kto się spodziewał, że "Love is Blind:Polska" wzbudzi aż tak ogromne emocje nie tylko właśnie w Polsce, ale również zagranicą. Na licznych forach na facebooku (grupy fanowskie) i reddit pojawiła się masa komentarzy z zarzutami do show. A co dokładnie jest wytykane polskiej wersji?

Jeden z największych zarzutów pada właśnie do uczestników. Według fanów niektórzy z nich gołym okiem nie przyszli szukać miłości, tylko zostać influencerami. Inni - potrzebują gołym okiem terapii, bo mają przenosić swoje traumy na partnerów. Sami Polacy byli zdziwieni zachowaniem niektórych uczestników jak słynna afera o czekoladki (Kamil Uno powiedział Julce, że chce je podarować również innej koleżance, co wywołało aferę i wątpliwości co do jego szczerych uczuć) czy sugerowanie się wyborami (Daria chciała przekonać Jacka, że nie do końca wie co czuje i sugerował się wyborem Filipa, co nie było prawdą). Choć Polacy dosyć często krytykują Malikę i Julię, zagranica dosyć chłodno przyjęła... Julitę i Darię. Szczególnie ta druga ze swoim zachowaniem jest pod ogromnym ostrzałem. Do panów widzowie show mają również zarzuty - można śmiało powiedzieć, że wszyscy, oprócz Marty i częściowo Damiana wywołują ogrom kontrowersji. 

To, co zirytowało głównie Polaków to anglojęzyczne wtrącenia. Nie było odcinka bez komentarzy w języku angielskim. Polacy wprost orzekli, że to brak szacunku do języka polskiego i na siłę robienie "z siebie międzynarodowego gościa". 

Wokół uczestników pojawiły się też dwa, kolejne zarzuty, ale jeden dotyczył bezpośrednio ich, a inny - montażu. Internauci nie kryli swojego zaskoczenia, a raczej dysonansu poznawczego po rozmowach w kabinach. Polska uchodzi za konserwatywny kraj w Europie, a w programie sporo osób wprost rozmawiało o swoim życiu seksualnym i fantazjach. W pewnym momencie było nawet tego więcej niż zwykłych rozmów. 

Druga rzecz to zarzut do produkcji o pokazanie uczestników. W innych krajach pokazano sporo osób, które nie zaręczyły się z innymi poszukującymi miłość. Według internatów w Polsce skupiono się głównie na zaręczonych, a co z innymi? Jakie relacje nawiązano? 

Love is Blind Polska 1-5 odcinki
Galeria zdjęć 23

To cenią sobie międzynarodowi fani w "Love is Blind:Polska"

Internauci również mówili pochlebnie o kilku rzeczach związanych z "Love is Blind:Polska". Najwięcej dobra padło w kierunku Marty, która kupiła prawie cały świat swoją szczerością i podejściem do życia. Przy niej zyskał też Damian - wcześniej krytykowany, a przez partnerkę zyskał w oczach.

Zagraniczni fani mimo wszystko docenili też pokazanie Słowian w reality show. Wcześniej format bazował na innych narodach i to pierwszy słowiański odłam w show Netflixa. Dla tego dla fanów ciekawe też było pokazanie innej strony Polski niż tej stereotypowej - konserwatywnego kraju w środkowej Europie. Okazało się, że Polacy potrafią być bardzo otwarci i wbrew pozorom tolerancyjni na inne poglądy. 

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Love is Blind