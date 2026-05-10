Tłum znanych twarzy na finale "Tańca z Gwiazdami". Julia Wieniawa odkryła umięśniony brzuch!

Tłum znanych twarzy na finale "Tańca z Gwiazdami"

Przed nami wielki finał 18. edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". O Kryształową Kulę oraz nagrodę pieniężną zawalczą aż cztery pary. Pod koniec półfinału z programu niespodziewanie wycofała się para numer 9, czyli Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska. Po przeliczeniu głosów do finału przeszli Sebastian Fabijański i Julia Suryś oraz Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. W dogrywce spotkali się Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Jednak jurorzy zdecydowali, że do ostatniego etapu przejdą obie pary.

"Taniec z Gwiazdami" od ponad dwudziestu lat obecny jest na ekranie i nieustannie cieszy się ogromną oglądalnością. Miliony fanów zasiadły dziś wieczorem przed ekranami, a na widowni w studiu Polsatu wiele gwiazd polskiego show biznesu. Przed rozpoczęciem finałowego odcinka z uśmiechami pozowały na ściance.

Na różowym dywanie zdecydowanie dominowała czerń. W czarnym komplecie pojawiły się prowadzące program "Farma" - Ilona Krawczyńska, Milena Krawczyńska. Na bardziej swobodną stylizację zdecydowali się Michał Kassin z partnerem. Panowie do czarnych spodni i koszul dorzucili skórzane kurtki.

"Taniec z Gwiazdami": Wysportowana Julia Wieniawa i elegancka Iwona Pavlović

Spowita w czerń była również Iwona Pavlović. Jurorka "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" wyglądała niezwykle elegancko w długiej sukni z drapowaniem. Jej koledzy zza stołu jurorskiego, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda, prezentowali się równie profesjonalnie. Vanessa Aleksander, zwyciężczyni 15. edycji tanecznego show, wskoczyła w czarny komplet z wcięciami na biodrach.

Jacek Jelonek postawił na szary garnitur oraz białą koszulę. Nieco więcej luzu na ściankę wprowadziła Marta "Mandaryna" Wiśniewska. Piosenkarka i tancerka w jednym chyba wyciągnęła z szafy stare ubrania, bo jej dżinsowa stylizacja przeniosła nas w czasie do początku XXI wieku. Z kolei Ralph Kamiński wyszedł z domu w swetrze w paski.

Gościem specjalnym finałowego odcinka jest Julia Wieniawa. Pracowita gwiazda młodego pokolenia uwielbia bawić się modą i nie inaczej było dzisiaj. Julka pojawiła się w pięknej bordowej sukni z cekinowym dołem oraz stanikiem. Delikatna siateczka odsłoniła wyrzeźbiony brzuch 27-latki.

