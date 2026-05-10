Eurowizja 2026 jak Met Gala! Szalone i zjawiskowe kreacje na turkusowym dywanie [ZDJĘCIA]

Adrian Rybak
2026-05-10 20:44

Eurowizja 2026 wystartowała. 10 maja w Wiedniu odbyła się spektakularna ceremonia otwarcia. Reprezentanci wszystkich 35 krajów uczestniczących przeszli turkusowym dywanem pod ratuszem miasta. Niektórzy postawili na elegancję, a inni na niesamowicie szalone stylizacje. Kto wyglądał najlepiej, a kto najgorzej? Jak wyglądała reprezentantka Polski - Alicja Szemplińska? Zobaczcie naszą galerię.

Grecja - Akylas Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen Szwecja - Felicia Australia - Delta Goodrem
Zaskakujące kreacje na otwarciu Eurowizji 2026

Eurowizja 2026 to już teraźniejszość. Choć pierwszy półfinał odbędzie się 12 maja, wydarzenie oficjalnie rozpoczęło się w niedzielę, 12 maja. Punktualnie o godzinie 17:00 rozpoczęła się ceremonia otwarcia, którą zorganizowano pod ratuszem miasta w Wiedniu. Reprezentanci 35 krajów przeszli turkusowym dywanem, a transmisję z tego eventu można było śledzić na YouTube oraz na antenie austriackiego kanału ORF. Niektórzy uczestnicy Eurowizji postawili na elegancję i pokazali się w spektakularnych stylizacjach niczym z czerownego dywaniu Oscarów. Inni wykorzystali tę okazję, aby zrobić coś szalonego i wyglądali niczym na Met Gali. 

Długie treny, kapelusze i... srebrny makijaż

Kto najbardziej zwracał uwagę na ceremonii otwarcia Eurowizji 2026? Reprezentant Litwy - Lion Ceccah - pojawił się na evencie w pełnym makijażu ciała. Mężczyzna świecił się na srebrno! Szwedka Felicia przyszła w spódnicy wykonanej z twardego stelażu i miała na sobie zdobioną maseczkę niczym z czasów pandemii. Akylas z Grecji postawił na złoty komplet, a Maltańczyk Aidan zarzucił na siebie długą pelerynę, która w połączeniu z kapeluszem sprawiła, że wyglądał jak poeta sprzed wieków. Tamara Živković miała na sobie kontrukcję z długich czarnych włosów. Było jednak też dużo tradycyjnych stylizacji. Linda Lampenius (Finlandia), Delta Goodrem (Australia), Sarah Engles (Niemcy) i Eva Marija (Luksemburg) postawiły na glamour niczym z Hollywood.

Tak wyglądała Alicja Szemplińska

Alicja Szemplińska na ceremonię otwarcia Eurowizji 2026 wybrała prostą w kroju białą suknię, która została wykonana z lekko prześwitującego materiału, a dodatkowo zdobiły ją poziome paski. Zdecydowała się też na rozpuszczone, pofalowane włosy i bardzo naturalny makijaż. Reprezentantka Polski zachwycała urodą!

