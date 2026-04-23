To ona ma przywrócić Niemcom sukces! Wielkie nadzieje przed Eurowizją

Sarah Engels - kim jest reprezentantka Niemiec na Eurowizję?

Emocje sięgnęły zenitu podczas niemieckich preselekcji "Das Deutsche Finale". O tym, kto pojedzie na Eurowizję, zdecydowali zarówno widzowie, jak i międzynarodowe jury. Finał poprowadziły znane fanom konkursu Barbara Schöneberger oraz Hazel Brugger, co tylko podgrzało atmosferę wydarzenia. Wśród jurorów nie zabrakło także polskiego akcentu, w składzie znalazła się Roksana Węgiel, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018.

Eurowizja 2026: Sarah Engels będzie reprezentować Niemcy

Zwyciężczynią została Sarah Engels, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie Deutschland sucht den Superstar. Choć w 2011 roku zajęła drugie miejsce, jej kariera szybko nabrała tempa. Dziś to doświadczona artystka - nie tylko wokalistka, ale także aktorka musicalowa i artystka dubbingowa.

Jej eurowizyjna propozycja "Fire" to utwór z mocnym przesłaniem. Piosenka zachęca do odwagi, walki o siebie i stawiania własnych granic. To właśnie ten przekaz oraz sceniczna charyzma Engels przekonały zarówno widzów, jak i jurorów.

Tegoroczna Eurowizja 2026 odbędzie się w Wiedniu, który ponownie będzie gospodarzem konkursu po zwycięstwie JJ z utworem "Wasted Love". Widowisko zaplanowano na 12, 14 i 16 maja 2026 roku w hali Wiener Stadthalle.

Eurowizja 2026 - kontrowersje

Jednak tegoroczna edycja nie obyła się bez kontrowersji. Decyzje organizatorów wywołały sprzeciw części krajów - kilka z nich zdecydowało się wycofać z udziału. W efekcie konkurs będzie jednym z najmniejszych od lat, a na scenie zobaczymy reprezentantów 35 państw.

18

Sonda Eurowizja 2026. Jakie miejsce dla Polski zajmie Alicja Szemplińska? Będzie w top 10 lub wyżej! Awansuje do finału, ale będzie między 11. a 20. miejscem. Awansuje do finału, ale będzie w ostatniej piątce. Nie przejdzie do finału.