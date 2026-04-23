2-letnie dziecko wypadło za burtę wycieczkowca! Runęło z 4 metrów do wody!

Joanna Drzycimska
2026-04-23 13:51

Szokujące doniesienia z Madery! Jak podają zagraniczne media, w środę, 22 kwietnia, z wycieczkowca Mein Schiff 7, płynącego z Gran Canarii, wypadło za burtę 2-letnie dziecko. Malucha udało się wydostać z wody i przetransportować do szpitala. Jak jednak mówią lekarze, jego życie "wisi na włosku".

Mein Schiff 7
Galeria zdjęć 5

Małe dziecko wypadło ze statku wycieczkowego

Do dramatycznych wydarzeń doszło w środę, 22 kwietnia, w okolicy Madery. Statek wycieczkowy biura podróży TUI, płynący z Gran Canarii, cumował akurat w porcie w Funchal, gdy za burtę wypadło 2-letnie dziecko. Portugalskie media podają, że dziecko spadło z wysokości 4 metrów. Malucha udało się szybko wydostać z wody i sprowadzono pomoc. Medycy na miejscu opatrzyli dziecko i zabrali je do szpitala. Nie jest jednak dobrze.

Źródła w szpitalu w Funchal, na które powołują się lokalne media podały, że "obrażenia dziecka są bardzo poważne, a jego życie wisi na włosku". Na razie nie wiadomo, jak mogło dojść do tego, że maleństwo spadło za burtę. Wszczęto dochodzenie w tej sprawie. 

Życie malucha "wisi na włosku"

"The Sun" podaje, że wycieczkowiec odbywa właśnie siedmiodniową podróż w obie strony, która rozpoczęła się 20 kwietnia na Gran Canarii i ma zakończyć się na tej samej wyspie w przyszły poniedziałek (27 kwietnia). Firma zarządzająca portami Madery potwierdziła, że ​​dziecko zostało przetransportowane do szpitala dr. Nelio Mendonki w Funchal. Nie podano jednak żadnych informacji na temat wieku ani narodowości dziecka, "nie podano też żadnych szczegółów dotyczących zdarzenia". "Administracja Portów Autonomicznego Regionu Madery [APRAM] dowiedziała się o incydencie na pokładzie statku Mein Schiff 7 z udziałem dziecka. Do zdarzenia doszło na obszarze jurysdykcji statku. Uruchomiono Regionalny Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego. Dziecko przewieziono na oddział ratunkowy" - głosi oświadczenie firmy.

  • W jaki sposób doszło do tego tragicznego zdarzenia i jakie są najnowsze informacje na temat stanu dziecka?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STATEK WYCIECZKOWY
MADERA