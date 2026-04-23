Zatańczą, nie wiedząc co. "Taniec z Gwiazdami" szykuje niespodziankę

Wieszak zamiast prób, czyli pełna improwizacja w "Tańcu z Gwiazdami"

Producenci tanecznego show Polsatu przygotowali specjalne wyzwanie pod nazwą "Instant Dance Challenge. Pełna Improwizacja". Zasada jest prosta, choć dla uczestników "Tańca z Gwiazdami" zapewne stresująca: para nie wie z wyprzedzeniem, jaki taniec przyjdzie jej zatańczyć jako drugi. Dowiaduje się o tym dopiero na parkiecie. Żadnych wskazówek wcześniej, żadnego czasu na przygotowanie. Kilka minut, żeby złapać coś z wieszaka, przebrać się za kulisami i wyjść przed publiczność. A potem - improwizacja.

Brzmi jak koszmar każdego tancerza, albo jak najlepsza telewizyjna rozrywka od dawna. Improwizacja to zupełnie inna bajka niż wyuczona choreografia. Można perfekcyjnie opanować kroki różnych tańców i zupełnie się posypać – bez muzyki, którą się słyszało wcześniej, bez układu, który wchodzi w krew po setkach powtórzeń. W takich momentach widać, kto naprawdę czuje taniec, a kto do tej pory opierał się wyłącznie na pamięci mięśniowej.

Tego w Polsce jeszcze nie było

Podobne eksperymenty robiły już inne edycje programu na świecie. Polska edycja dotąd omijała ten pomysł szerokim łukiem. W tym sezonie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" to się zmienia. Warto wspomnieć, że z zadaniem zmierzy się sześć par:

para numer 1 Sebastian Fabijański i Julia Suryś,

para numer 2 Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz,

para numer 3 Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta,

para numer 9 Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska,

para numer 10 Gamou Fall i Hanna Żudziewicz-Jeschke,

para numer 12 Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

Niedzielny odcinek "Tańca z Gwiazdami" startuje o 19:55 w Polsacie i Polsat Box Go.

