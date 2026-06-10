Smutna wiadomość dla fanów kina. Nie żyje najlepiej całujący aktor na świecie! Miał tylko 65 lat

Anthony Guidera był tzw. aktorem drugiego planu. Fani widzieli go w produkcjach, które dziś mają rangę kultowych. Karierę rozpoczął na początku lat 90., gdy pojawił się w trzeciej części legendarnej sagi "Ojciec chrzestny". Choć nie była to duża rola, otworzyła mu drogę do kolejnych hollywoodzkich hitów.

Gwiazdor kina zaczynał jako model

W następnych latach regularnie pojawiał się na ekranie. Zagrał między innymi w "Gatunku", "Twierdzy" oraz "Armageddonie", a także w popularnych serialach telewizyjnych, takich jak "Słoneczny patrol", "Star Trek: Deep Space Nine", czy "Anioł". Reżyserzy chętnie powierzali mu role twardych, charyzmatycznych bohaterów. Dzięki temu aktor stał się jedną z charakterystycznych twarzy kina akcji końca XX wieku.

Czytaj też: 17-letnia córka Oświecińskiego w szpitalu! Nagła operacja po imprezie

Na profilu Post Male Model Retro wspomniano, że Anthony Guidera rozpoczynał karierę jako model.

Anthony Guidera (1964-2026). Smutna wiadomość o śmierci Anthony'ego Guidery. Chociaż wielu pamięta go z 30. ról aktorskich na IMDb - ostatni raz wystąpił w 2005 roku, jego kariera zaczęła się wcześniej. Był uznanym modelem na międzynarodowych wybiegach! Wystąpił również w drukowanych redakcjach, reklamach, reklamach, a nawet w teledysku.

Nagroda za najlepszy pocałunek

Co ciekawe, jednym z najbardziej pamiętnych momentów jego kariery nie była widowiskowa scena pościgu, czy strzelanina. Duże emocje wzbudził jego występ w filmie "Gatunek", za który wraz z Natashą Henstridge otrzymał nagrodę MTV Movie Award za najlepszy pocałunek ekranowy. To właśnie ten epizod wielu fanów wspomina do dziś jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych momentów w jego dorobku.

W czerwcu 2026 roku zagraniczne media poinformowały o śmierci aktora. Anthony Guidera miał 65 lat. Według doniesień kilka tygodni wcześniej doznał nagłego zatrzymania krążenia i przez dłuższy czas pozostawał pod opieką lekarzy. Pomimo ich starań zmarł w otoczeniu najbliższych.

Nie przegap: Pilne! Nie żyje kolejna gwiazda PRL! To jedna z Alibabek

28