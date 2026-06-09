17-letnia córka Oświecińskiego w szpitalu! Nagła operacja po imprezie

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-06-09 17:41

Niepokojące wieści od Tomasza Oświecińskiego. Aktor znany z kinowych ról przekazał w sieci, że jego 17-letnia córka Maja trafiła nagle do szpitala i w najbliższym czasie przejdzie operację w znieczuleniu ogólnym. Cała sytuacja wydarzyła się błyskawicznie - jeszcze dzień wcześniej nastolatka bawiła się na wydarzeniu filmowym.

17-letnia córka Oświecińskiego w szpitalu! Nagła operacja po imprezie

Choć Tomasz Oświeciński w mediach często kreuje wizerunek twardego i nieustępliwego mężczyzny, prywatnie wielokrotnie podkreślał, że rodzina jest dla niego absolutnym priorytetem. Jego związek z Aleksandrą miał burzliwy przebieg - para rozstała się w 2016 roku, by po latach znów do siebie wrócić i ponownie się zaręczyć na początku tego roku. Owocem ich relacji jest córka Maja, która coraz odważniej wchodzi w świat show-biznesu. 17-latka pojawia się na branżowych imprezach u boku ojca, a jednocześnie buduje własną rozpoznawalność w sieci. Jej profile w mediach społecznościowych śledzą dziesiątki tysięcy internautów, a młoda Oświecińska ma już na koncie pierwsze role w serialach i filmach.

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Jeszcze niedawno nic nie zapowiadało dramatu. Zaledwie dzień przed hospitalizacją Maja towarzyszyła ojcu na pokazie filmu, gdzie wszystko wyglądało zupełnie normalnie. Uśmiechy, zdjęcia i wydarzenie w branżowej atmosferze – nic nie wskazywało na to, że sytuacja tak szybko się odwróci.

Dziś jednak Tomasz Oświeciński opublikował w mediach społecznościowych poruszający wpis prosto ze szpitala. Dołączył zdjęcie, na którym widać dłoń jego córki podłączoną do aparatury medycznej. Aktor poinformował, że 17-latka musi przejść operację wyrostka robaczkowego.

W swoim wpisie nie ukrywał emocji. Podkreślił, że wszystko wydarzyło się nagle i bez ostrzeżenia – jeszcze wieczorem rodzina żyła zupełnie innymi sprawami, a następnego dnia znalazła się w szpitalnej rzeczywistości.

Najtrudniejsze dla Mai ma być oczekiwanie na zabieg i pierwsza w życiu narkoza. Nastolatka bardzo stresuje się momentem, w którym ma stracić świadomość przed operacją. Ojciec przyznał, że stara się być przy niej spokojem, choć w środku sam przeżywa ogromne napięcie i bezsilność.

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TOMASZ OŚWIECIŃSKI