Oto sekret "Tańca z Gwiazdami". Dlatego ludzie oglądają to od tylu lat!

Choć na antenie króluje już od lat, a kolejne edycje pojawiają się jedna po drugiej, widzowie nadal nie mają dość tego show. Co sprawia, że Taniec z gwiazdami nie traci na popularności? Juror programu, Tomasz Wygoda, postanowił zdradzić kulisy sukcesu i powiedział wprost: to nie tylko błysk cekinów i taneczne popisy.

Oto sekret "Tańca z Gwiazdami". Szokujące słowa jurora programu

Tomasz Wygoda nie ma wątpliwości - siła programu tkwi w prawdziwych emocjach. Jak podkreśla, taniec to coś więcej niż kroki i układy. To praca z własnym ciałem, emocjami i ograniczeniami. Uczestnicy przechodzą na oczach widzów ogromną przemianę - uczą się panować nad stresem, przełamują bariery i odkrywają siebie na nowo.

To właśnie ta autentyczność sprawia, że widzowie tak bardzo angażują się w losy gwiazd. Nie chodzi tylko o to, kto zatańczy najlepiej. Liczy się historia, rozwój i momenty, które chwytają za serce. Juror zwraca uwagę, że w programie widać wszystko - od słabości po wielkie triumfy.

Myślę, że to jest program bardzo prawdziwy, bo dotyka człowieka bardzo głęboko. Nie chcę porównywać ze sportem czy z innymi działaniami, ale ciało to jest coś podstawowego, co mamy i w co nie wątpimy. (...) Ten program jest pięknym programem o dzieleniu się emocjami, o dzieleniu się dojrzałością, oni [przyp.red. uczestnicy] pięknie tu wzrastają. Gamou dzisiaj mówi, że on panował nad złością. Zobaczcie, jak panowanie nad złością mu sprzyja do tego, żeby dobrze, pięknie tańczyć. I dlatego my z kolei jako jurorzy staramy się patrzeć na taniec pod kątem różnorodnym, szerokim, żebyśmy nie widzieli tylko stóp, palców, bioder, które są bardzo ważne, ale zobaczcie, co jej uruchamia, do czego to prowadzi, do czego jest potrzebna głowa w tańcu. Można być silnym, ale nie mieć po prostu wytrzymałości psychicznej, albo po prostu innej emocjonalnej otwartości, której brakuje. Ktoś jest techniczny, ale brakuje tego serducha. I teraz to ten taniec pokazuje nie tylko to, że dotykamy uniwersum, dotykamy całego "Tańca z Gwiazdami". Ktoś nie bez kozery wymyślił nazwę tego programu i ta nazwa zobowiązuje - "Taniec z Gwiazdami", to jest po prostu taniec, ale tak naprawdę to kosmos. Więc odkrywanie tego kosmosu w nas jest zadaniem też tego programu i czy ludzie bardziej o tym myślą, czy mniej, to widzą, że się zmieniają, że słyszą o prawdziwych ludziach - mówi nam Tomasz Wygoda.

Ale to nie koniec! Wygoda podkreśla też ogromny rozmach produkcji. Muzyka na żywo, spektakularne choreografie i dopracowane stylizacje sprawiają, że show przypomina prawdziwe widowisko na światowym poziomie. Taką jakość widzę zwykle w operze czy teatrach muzycznych. Co ciekawe, sam juror przez lata nie śledził programu regularnie. Dopiero teraz, będąc jego częścią, zobaczył, jak ogromna machina stoi za kulisami i dlaczego widzowie tak bardzo pokochali ten format.

Ten program jest przede wszystkim przygotowany bardzo profesjonalnie. Tu jest muzyka na żywo, śpiew na żywo, taniec na żywo, w pięknych aranżacjach, w pięknych kostiumach. Ja coś takiego spotykam tylko w operze i w teatrach muzycznych. Operę uwielbiam i pracuję tam od 20 lat. Więc proszę państwa oglądajcie, bo to jest jedna z najlepszych propozycji - tak uważam. Rozrywka, która uczy, która nie jest przegadana, ale jest też mądra i naprawdę uczy - wyznał "Super Expressowi" Tomasz Wygoda.

Rozmawiała Julita Buczek

